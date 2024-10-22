Крокодилы опрокинули лодку и растерзали рыболова
Сегодня, 14:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
163
В Зимбабве крокодилы растерзали мужчину, ловившего рыбу в реке Замбези, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Chronicle.
“Хищники опрокинули судно, после чего несколько крокодилов набросились на мужчину. Он пытался звать на помощь, но животные быстро утащили его на дно реки. Очевидцем трагедии стала женщина, пришедшая за водой”, – пишет местное издание.
Рыболова искали полицейские водолазы и сотрудники государственного Управления по паркам и дикой природе, но безуспешно. Представитель полиции провинции Северный Матабелеленд отметил, что в реке много крокодилов, и посоветовал не ловить рыбу с ненадежных каноэ.
Самое читаемое
- Суд вернул жительнице Тараза отобранное акиматом жильё
- "Доказать всем, что я не такая": почему Татьяна Ким решила стать успешной бизнесвумен
- С вещами на выезд: 50 иностранцев выдворили из Алматинской области
- Землетрясение произошло в Кыргызстане
- "Барыс" за полминуты до конца матча вырвал сенсационную победу у минского "Динамо"