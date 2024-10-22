Крокодилы опрокинули лодку и растерзали рыболова

В Зимбабве крокодилы растерзали мужчину, ловившего рыбу в реке Замбези, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Chronicle.

“Хищники опрокинули судно, после чего несколько крокодилов набросились на мужчину. Он пытался звать на помощь, но животные быстро утащили его на дно реки. Очевидцем трагедии стала женщина, пришедшая за водой”, – пишет местное издание.

Рыболова искали полицейские водолазы и сотрудники государственного Управления по паркам и дикой природе, но безуспешно. Представитель полиции провинции Северный Матабелеленд отметил, что в реке много крокодилов, и посоветовал не ловить рыбу с ненадежных каноэ.