Крокодил растерзал восьмилетнего мальчика в Индии
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
127Фото: rgdb.ru
В Индии крупный крокодил растерзал восьмилетнего мальчика в штате Одиша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lenta.ru.
Как сообщает Kalinga TV, восьмилетний Самир Наик из деревни Тикарпада, район Ангул, штат Одиша, играл один у реки. В какой-то момент из воды вылезла рептилия и утащила его на глубину. Односельчане сразу бросились на помощь, но отбить ребенка получилось не сразу. Когда мальчика все-таки вытащили на берег, выяснилось, что из-за полученных травм спасти его было уже невозможно.
Главный министр региона выразил соболезнования родным Наика. В правительстве также заявили, что его семья получит 600 тысяч рупий (635 тысяч рублей) в качестве компенсации.