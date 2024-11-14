Крокодил-людоед съел женщину в Уганде
Сегодня, 12:59
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Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
168Фото: wallpapers.99px.ru
В Уганде крокодил набросился на супругу священника и съел ее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New Vision. Трагический случай произошел в округе Калангала недалеко от одноименного города.
Крокодил напал на женщину, когда она пошла к озеру для того, чтобы набрать воды. Муж погибшей и жители деревни пытались найти ее, но никаких следов не было.
"Я стоял на берегу, а крокодил напал, схватил ее и скрылся в воде", – рассказал пастор Фрэд.
После произошедшего местный депутат Вероника Накасита потребовала от властей обустроить в районе колодцы, чтобы обезопасить жителей от возможных нападений крокодилов.