Крокодил-людоед съел женщину в Уганде

В Уганде крокодил набросился на супругу священника и съел ее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New Vision. Трагический случай произошел в округе Калангала недалеко от одноименного города.

Крокодил напал на женщину, когда она пошла к озеру для того, чтобы набрать воды. Муж погибшей и жители деревни пытались найти ее, но никаких следов не было.

"Я стоял на берегу, а крокодил напал, схватил ее и скрылся в воде", – рассказал пастор Фрэд.

После произошедшего местный депутат Вероника Накасита потребовала от властей обустроить в районе колодцы, чтобы обезопасить жителей от возможных нападений крокодилов.