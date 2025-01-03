В интервью газете "Ana tili" Президент страны Касым-Жомарт Токаев напомнил о тяжёлых испытанях, которые пришлось пройти казахстанцам в прошедшем 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

"Паводки прошлого года стали серьезным испытанием для нашей страны. Таких масштабных наводнений в Казахстане не было. Но государство сумело оперативно отреагировать на опаснейшую ситуацию. Была своевременно организована эвакуация людей, налажена работа пунктов временного размещения, разбронированы материальные резервы. В аварийно-спасательных работах приняли участие сотрудники не только МЧС, но и МВД, Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур – всего около 63 тысяч человек. Нам удалось спасти жизни людей и обеспечить их благополучие. И это главное", — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналиста.

По словам Президента, важным уроком разрушительного наводнения стало то, что с подобными стихиями казахстанцы могут справиться только общими усилиями.

"Во время паводков воочию убедились в мощном потенциале волонтерского движения: добровольцы со всей страны помогали спасателям, собирали гуманитарную помощь, поддерживали пострадавших. Наводнение действительно оказалось очень разрушительным: были повреждены дома, дороги, мосты, социальные и коммерческие объекты, погибла часть скота. Надо признать, что таких тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы в последние десятилетия должное внимание уделялось строительству защитных дамб и других гидротехнических сооружений. Это упущение мы сейчас исправляем. В Парламенте рассматривается проект нового Водного кодекса. Утверждены концепция и комплексный план по управлению водными ресурсами. В этих документах предусмотрено строительство до 2030 года более 40 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ, а также модернизация свыше 14 тысяч километров ирригационных каналов. Начата масштабная модернизация системы прогнозирования и профилактики чрезвычайных ситуаций. Для решения проблемы дефицита специалистов-водников, усиления исследовательской деятельности создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации", — сказал Токаев.

Президент также напомнил, что в начале декабря прошлого года он принимал участие в One Water Summit, который проходил в Саудовской Аравии под председательством Казахстана и Франции. Выступая на этом важном мероприятии, отдельно глава Казахстана остановился на необходимости повышения устойчивости к стихийным бедствиям, связанным с водой. Действительно, вопросы водной безопасности, борьбы с изменением климата требуют совместных усилий международного сообщества. Это приоритетный вопрос для Казахстана, считает президент.

"Сама жизнь показывает, что именно в сложные времена вскрываются застарелые болезни общества. Но нет худа без добра. Поэтому кризисы нужно воспринимать без излишней драматизации. Мы должны действовать деловито, находить верные решения острых вопросов. В адрес государственных служащих часто звучит необоснованная критика, но ведь все познается в сравнении, особенно с другими странами. Начиная с пандемии коронавируса и по сегодняшний день, мы успешно справляемся со всеми кризисными ситуациями. Ликвидация последствий весенних паводков показала эффективность государства. Ни одна пострадавшая семья не осталась без помощи и поддержки. Были построены дома и приобретены квартиры, восстановлены инфраструктурные объекты, возмещены убытки всем пострадавшим от большой воды жителям и бизнесменам. Причем сделано это было в кратчайшие сроки. Ощутимый вклад в устранение последствий наводнения внес и крупный бизнес. В сегодняшнем неспокойном мире растет количество техногенных и природных катастроф, и далеко не все государства, в том числе развитые, оказываются к ним готовы. Мы все в этом убедились и в 2024 году. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, но на фоне других стран Казахстан в плане реагирования на чрезвычайные ситуации выглядит достойно", — отметил глава государства.

Также в интервью прозвучалло и то, что в конце декабря в Мангистауской области потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Трагедия унесла жизни 38 человек, в том числе шестерых граждан Казахстана, много людей получили тяжелые травмы.

"В таких ситуациях счет идет на секунды. Наши спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней. Выражаю искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах. О солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы говорит тот факт, что наши граждане в массовом порядке поспешили сдавать кровь", — отметил президент.

Он напомнил, что для расследования причин авиакатастрофы создана Правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования.

Полный текст интервью можно почитать здесь.