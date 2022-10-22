Лента новостей
- Кризисных центров для жертв бытового насилия не хватает в Казахстане 06:33 88
- Житель ВКО натравил собаку на полицейских 05:17 206
- Известный иммунолог назвал опасные причины кашля 04:08 217
- Мужчина вместо договоров аренды оформлял кредиты на жителей Астаны 03:24 256
- На севере Казахстана для уборки снега выделяют недостаточно средств и техники 02:19 219
- В небе над Алматы и Алматинской областью раскроют самый большой флаг Казахстана 01:02 267
- Центр для инвалидов в Актобе не оснащен пандусами и подъемниками 00:13 254
- В Костанайской области завершили строительство домов для пострадавших от лесных пожаров 21.10.2022 324
- Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 21.10.2022 329
- Самые образцовые семьи Казахстана. Какие они? 21.10.2022 383
- Стрельба в Сатпаеве: по подозрению в покушении задержали ещё нескольких человек 21.10.2022 288
- Две бронзы завоевали казахстанцы на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби 21.10.2022 383
- Инклюзивную школу открыли в Семее ко Дню Республики 21.10.2022 370
- Выборы 2022: Решение ЦИК о регистрации кандидатов прокомментировали юристы 21.10.2022 327
- Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил миллиард тенге 21.10.2022 333
- Проведение Центрально-Азиатских игр возобновят в ближайшие два года 21.10.2022 318
- Выпускницу из Атырау пригласили учиться сразу в 15 вузов мира 21.10.2022 2105
- Кандидат Дайрабаев объявил об открытии своего республиканского штаба 21.10.2022 345
- Открыт предвыборный штаб кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена 21.10.2022 385
- Стала известна дата предвыборных теледебатов 21.10.2022 329
- Предвыборный штаб Каракат Абден начал свою работу 21.10.2022 310
- В штабе Салтанат Турсынбековой прошло заседание оргкомитета 21.10.2022 336
- Начал работу предвыборный штаб Нурлана Ауесбаева 21.10.2022 351
- Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева начал агитационную кампанию 21.10.2022 285
- Балаева поздравила победителей конкурса "Мерейлi отбасы-2022" 21.10.2022 371
- Республиканский конкурс "Мерейлi отбасы-2022" прошел в Астане 21.10.2022 563
- Завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты Казахстана 21.10.2022 558
- Дворец школьников, ипподром и парк культуры открыли ко Дню Республики в Кызылординской области 21.10.2022 352
- Президент принял Жабала Ергалиева 21.10.2022 337
- Более тысячи учителей английского языка пройдут бесплатное повышение квалификации в Казахстане 21.10.2022 279
- Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест 21.10.2022 344
- Почему очень мало мужчин-воспитателей в детских садах, рассказал британский профессор 21.10.2022 350
- "Учить, воспитывать, любить". Педагогический форум проходит в столице 21.10.2022 380
- Износ оборудования составляет 60 процентов — Минэнерго о состоянии сетей в Казахстане 21.10.2022 366
- Ещё на месяц продлили арест вайнеру Мейржану Туребаеву 21.10.2022 381
- Современные вызовы ставят новые задачи перед образованием — глава НИШ 21.10.2022 405
- Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане 21.10.2022 448
- Куда сходить на праздничных выходных в Астане 23, 24 и 25 октября 21.10.2022 518
- Вернуться к масочному режиму рекомендуют актюбинцам 21.10.2022 381
- Управделами президента подарили акимату Ұлытау подержанные авто 21.10.2022 416
- Пауэрбанк загорелся у пассажира в алматинском аэропорту 21.10.2022 560
- "Мелодия великой степи": в столице открылась выставка современных художников 21.10.2022 398
- Более 20 видов сыра варит многодетная мама из Кокшетау 21.10.2022 540
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 366
- Борис Джонсон может вновь стать премьером Великобритании 21.10.2022 364
- CTS запустила приложение для отслеживания автобусов в Астане 21.10.2022 534
- Как казахстанцы могут сделать выборы честными, рассказал юрист 21.10.2022 368
- В Казахстане за девять месяцев на предприятиях погибли 134 человека 21.10.2022 303
- Премьер пообещал бороться с радиофобией в Казахстане 21.10.2022 495
- Муралы Мухтара Ауезова и Димаша, безопасные пешеходы и линейный парк появятся в Актобе 21.10.2022 526
- Народная коалиция вокруг президента как движущая сила к переменам 21.10.2022 400
- Постельное белье и клубника. Какой бизнес открыли на грант в Кызылординской области? 21.10.2022 542
- Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах 21.10.2022 318
- Еврокомиссия признала безопасными авиаперелёты в Казахстане 21.10.2022 381
- Только четверть жертв бытового насилия обращается в полицию - эксперт 21.10.2022 412
- Произведения казахстанских писателей переведут на популярные языки мира 21.10.2022 428
- Минтруда будет искоренять дискриминацию в рабочих отношениях 21.10.2022 433
- В МВД рассказали, почему возобновили рассылку SMS о необходимости регистрации по месту жительства 21.10.2022 390
- У библиотекарей Казахстана появился профессиональный праздник – 24 октября 21.10.2022 520
- Прямые рейсы из Алматы в Хабаровск планируют запустить в декабре 21.10.2022 395
- Строительство остаётся драйвером экономики РК - аналитики 21.10.2022 402
- Президент ратифицировал Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста 21.10.2022 404
- Мошенники в Алматы выписали фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге: суд вынес приговор 21.10.2022 535
- КНБ задержал лидера и участников банды "Бейнеуских" рэкетиров 21.10.2022 818
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 444
- LG может перенести своё производство из России в Казахстан 21.10.2022 598
- 36 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Казахстане 21.10.2022 465
- Более 300 счётчиков украли из одной многоэтажки в Актау 21.10.2022 405
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 676
- В Экибастузе затопило улицу из-за самовольного подключения горожан к теплу 21.10.2022 413
- Документы из ЦОНа теперь можно заказать на дом экспресс-доставкой 21.10.2022 711
- 700 тонн продукции привезут на ярмарку в Астану из двух областей 21.10.2022 880
- Соревнования между тазы из Казахстана и России прошли в Павлодарской области 21.10.2022 551
- Как воспитать в РК молодёжь с активной гражданской позицией, рассказали общественники 21.10.2022 437
- Топ-менеджеры "БИПЭКа" вышли из СИЗО Усть-Каменогорска 21.10.2022 2561
- Казахстан и Кипр договорились экстрадировать разыскиваемых лиц 21.10.2022 462
- Как уровень образования влияет на размер премий работников в РК, рассказала эксперт 20.10.2022 497
- Мужчина убил женщину в обувном магазине Астаны 20.10.2022 37356
- Отравленные продукты, из-за которых гибнут животные, ищут в парке Караганды 20.10.2022 492
- Одну из улиц полностью перекроют в Астане 20.10.2022 504
Кризисных центров для жертв бытового насилия не хватает в Казахстане
Кризисные центры есть только в городах, да и то, в основном крупных. Сельчанкам же просто негде искать помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.
В целом, по мнению экспертов, государство тратит недостаточно средств на борьбу с насилием в семьях. Сейчас это четыре с половиной миллиарда тенге в год.
К сожалению, не всем жертвам бытового насилия хватает смелости бежать. А зачастую и некуда. Кризисные центры функционируют лишь в крупных городах страны.
"36 кризисных центров всего. Обеспеченность ими всего 15% на всю страну. Они, в основном, расположены в областных центрах. Сельские женщины не имеют доступа к кризисным центрам, к специальным социальным услугам, как жертвы бытового насилия. Им некуда идти", - сказала исполнительный директор ОФ "Zertteu research Institute" Шолпан Айтенова.
К слову, на борьбу с бытовым насилием ежегодно государство тратит 4 с половиной миллиарда тенге. По мнению общественников, этого недостаточно. Возможно, оттого и преступлений в сфере за последние 5 лет стало больше в 2,5 раза. В целом, подход к решению этой проблемы в нашей стране эксперты считают неправильным. Все ресурсы направлены на реабилитацию жертвы, тогда как лечить нужно самих агрессоров.
"Необходимо работать с агрессорами. Эта работа должна найти место в законодательной базе, как коррекционная программа. По изменению его поведения. Т.е. человек, который живет в семье и совершает какие-то правонарушения, он должен скорректировать своё поведение, выработать ответственность", - говорит руководитель ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.
Эксперты обращают внимание на то, что, как правило, свидетелями насилия становятся дети. Как минимум, в 60-ти процентах случаев. Позже они проецируют такое поведение уже в своих семьях и сами становятся тиранами.
-
Hype news
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 676
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 1272
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 1968
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 7282
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 3447
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 86513
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 2746
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2248
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 10887
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 4437
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 1147
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1537
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 31181
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 2242
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 3356
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 10159
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 9161
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6117
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 298674
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 6528
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 5922
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 23148
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 6376
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 6245
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 13289
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 8832
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 8458
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 10239
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 26754
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 8334
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12004
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 19600
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 9929
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 10584
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 7431
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 27113
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 7457
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 346714
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 35895
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 8281
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 8925
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 14776
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 8125
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 47908
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 13065
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 10929
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10136
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 9298
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 9719
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 11258
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 8816
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 9595
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 9065
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 26242
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 8916
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 9261
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 8815
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 30513
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 188214
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 15751
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20012
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 10728
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 11175
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 19906
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 6386
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 12284
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 6311
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 9062
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31078
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13551
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6953
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10907
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7066
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24228
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9116
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9886
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 8332
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13625
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 9058
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7998
-
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 366
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 444
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 3953
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1099
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11784
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10122
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10117
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10581
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9777
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14097
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10744
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12708
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13684
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13362
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10997
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11357
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27568
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12311
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14652
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11403
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12684
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13342
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14581
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12766
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14732
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14248
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15427
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15376
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31932
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15840
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16755
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16471
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17326
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17279
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26130
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16738
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24022
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34755
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18517
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23982
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23089
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25082
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21116
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22526
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20733
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20597
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20479
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36181
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22600
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20749
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25565
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24806
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25139
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24413
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24521
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26661
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27168
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25840
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25426
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26109
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27322
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24936
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28219
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25877
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26517
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27482
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29215
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28145
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27287
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31131
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26930
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29840
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27509
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58269
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29029
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 28091
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29850
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27715
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 28117
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 28123