Кризисных центров для жертв бытового насилия не хватает в Казахстане

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Кризисные центры есть только в городах, да и то, в основном крупных. Сельчанкам же просто негде искать помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.

В целом, по мнению экспертов, государство тратит недостаточно средств на борьбу с насилием в семьях. Сейчас это четыре с половиной миллиарда тенге в год.

К сожалению, не всем жертвам бытового насилия хватает смелости бежать. А зачастую и некуда. Кризисные центры функционируют лишь в крупных городах страны.

"36 кризисных центров всего. Обеспеченность ими всего 15% на всю страну. Они, в основном, расположены в областных центрах. Сельские женщины не имеют доступа к кризисным центрам, к специальным социальным услугам, как жертвы бытового насилия. Им некуда идти", - сказала исполнительный директор ОФ "Zertteu research Institute" Шолпан Айтенова.

К слову, на борьбу с бытовым насилием ежегодно государство тратит 4 с половиной миллиарда тенге. По мнению общественников, этого недостаточно. Возможно, оттого и преступлений в сфере за последние 5 лет стало больше в 2,5 раза. В целом, подход к решению этой проблемы в нашей стране эксперты считают неправильным. Все ресурсы направлены на реабилитацию жертвы, тогда как лечить нужно самих агрессоров.

"Необходимо работать с агрессорами. Эта работа должна найти место в законодательной базе, как коррекционная программа. По изменению его поведения. Т.е. человек, который живет в семье и совершает какие-то правонарушения, он должен скорректировать своё поведение, выработать ответственность", - говорит руководитель ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.

Эксперты обращают внимание на то, что, как правило, свидетелями насилия становятся дети. Как минимум, в 60-ти процентах случаев. Позже они проецируют такое поведение уже в своих семьях и сами становятся тиранами.