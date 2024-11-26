Кризисные центры для жертв насилия станут лицензировать в Казахстане

Казахстанские общественники опасаются, что в стране могут начать закрываться кризисные центры. Поводом для их беспокойства стало то, что власти собираются ввести лицензирование таких учреждений, передаёт BaigeNews.kz.

В РСК Алматы прошла пресс-конференция, на которой общественные деятели озвучили свою позицию по данному вопросу. Они просят отложить введение лицензирования кризисных центров для жертв насилия.

Председатель правления “Союза кризисных центров” Зульфия Байсакова отметила, что сейчас в Казахстане специалисты таких центров оказывают большую помощь нуждающимся в ней.

"В республике действуют 48 кризисных центров, из которых 31 – это некоммерческие организации, которые впервые начали создавать систему поддержки для жертв бытового насилия. С внедрением с 1 января 2025 года изменений в Социальный кодекс вводится лицензирование деятельности таких кризисных центров на недоработанной платформе “Социум”. Это может привести к сокращению деятельности кризисных центров, и жертвам придется возвращаться к агрессорам или пребывать на улицах. Это вызывает у нас опасения, и мы считаем, что необходимо перенести лицензирование на 1 января 2026 года”, - заявила Байсакова.

Она отметили, что в одном из таких центров в Алматы проживают 433 человека – 148 женщин и 285 детей. При этом в прошлом году в это же время там проживало 357 человек, которые получают восемь видов услуг. Зульфия Байсакова также подчеркнула, что наиболее ужасающие последствия бытового насилия – это смерти. Сейчас количество смертей снизилось: если раньше в год от рук агрессоров погибало порядка 400 человек, сейчас эта цифра составляет 180.

“Сейчас, согласно стандарту социальных услуг, жертвам бытового насилия оказывается разнообразная помощь. Это и предоставление помещения для проживания, питание, минимальные средства личной гигиены и медицинская доврачебная помощь. Кроме того, оказывается психологическое сопровождение, юридическая поддержка, а также в центрах помогают выработать профессиональные навыки для открытия собственного бизнеса. Это нужно для того, чтобы быть экономически независимой и разорвать замкнутый круг насилия. Дети при кризисных центрах ходят в школу. И, конечно, самая главная помощь – это выйти на новый уровень отношений и развития своей семьи”, - продолжила Байсакова.

Напомним, ранее о домашнем насилии высказался глава государства.