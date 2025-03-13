Посевные площади сахарной свеклы и урожайность растут, а заводы на успевают перерабатывать собранный урожай. Эти проблемы в своем депутатском запросе озвучил сенатор Закиржан Кузиев, передает BaigeNews.kz.

Депутат рассказал, что в 2024 году было выращено 1,2 млн тонн сахарной свеклы, но переработано лишь 608 тысяч тонн. Остальная часть урожая либо осталась на полях, либо отправлена в Кыргызстан на переработку. Причина – изношенность оборудования заводов, которое эксплуатируется уже более 100 лет, а запланированная модернизация, в частности Таразского сахарного завода, так и не была проведена.

Кроме того, в 2025 году Министерство сельского хозяйства планирует сократить посевные площади сахарной свеклы с 25 до 17 тысяч га. Это ставит фермеров в сложное положение, так как они закупили технику и подготовили кадры, ориентируясь на долгосрочную программу, которую ранее запустило государство.