Кризис в сахарной отрасли: Казахстанские фермеры рискуют остаться без доходов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Посевные площади сахарной свеклы и урожайность растут, а заводы на успевают перерабатывать собранный урожай. Эти проблемы в своем депутатском запросе озвучил сенатор Закиржан Кузиев, передает BaigeNews.kz.
Депутат рассказал, что в 2024 году было выращено 1,2 млн тонн сахарной свеклы, но переработано лишь 608 тысяч тонн. Остальная часть урожая либо осталась на полях, либо отправлена в Кыргызстан на переработку. Причина – изношенность оборудования заводов, которое эксплуатируется уже более 100 лет, а запланированная модернизация, в частности Таразского сахарного завода, так и не была проведена.
Кроме того, в 2025 году Министерство сельского хозяйства планирует сократить посевные площади сахарной свеклы с 25 до 17 тысяч га. Это ставит фермеров в сложное положение, так как они закупили технику и подготовили кадры, ориентируясь на долгосрочную программу, которую ранее запустило государство.
"Сахарная отрасль Казахстана находится в кризисе, и этот кризис – результат нерационального планирования и системных проблем в отрасли, которые нельзя игнорировать. В связи с этим необходимо усилить контроль за выполнением Комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года, рассмотреть возможность строительства небольших перерабатывающих заводов в Жамбылской области и области Жетысу, а также провести проверку выполнения инвестиционных обязательств собственниками Таразского сахарного завода. Если мы не начнем действовать уже сейчас, то рискуем окончательно потерять контроль над этим стратегически важным сектором экономики", - подчеркнул сенатор Кузиев.
Самое читаемое
- Убивали, избивали и насиловали: суд вынес приговор "чёрным риелторам" в Алматы
- Казахстанским военным и медикам повысили зарплату на 40 процентов
- Мощное землетрясение произошло в Кыргызстане
- Скандал в роддоме Семея: новорождённый получил ожог или это следствие мутации
- Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Финляндии