"Кризис и отсутствие реформ". Историк назвал главные причины январских событий

Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В годовщину траура по жертвам январских событий историк и политолог Аяган Буркитбай поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своим взглядом на причины произошедшего. По его словам, Кантару предшествовало несправедливое распределение национальных богатств и замедление реформ.

“Корни всего недовольства уходят в несправедливое распределение богатства в 90-е годы, когда была приватизация. Богатые сектора достались людям, которые были приближены к власти. И большая часть населения осталась без ничего. Вторая причина заключается в замедлении реформ. В 90-ых, начало 2000-ых они шли динамично. Третья причина – кризис, который углубился из-за пандемии и других мировых кризисов. Они послужили триггером массовых волнений".

Эксперт отмечает, что власти нужно быть более открытой и честной в диалоге с народом.

"Где власть закрывается или недостаточно говорит, не очень искренне относится к людям – все это чувствуется сразу. У нас ведь образованное общество. Социальные сети информируют население, прошли те времена, когда власть могла врать о чём угодно. Сейчас такие вещи не проходят. В 90-е годы, когда Назарбаев был у власти, народ доверял ему проведение реформ. Он имел карт-бланш. Нынешней власти такого не дают. От них нужны реальные действия по раскрытию коррупционных преступлений, проведению маштабных политических реформ. Впереди будут парламентские выборы, туда должны прийти реально те, кто выиграет на выборах. На прошлых выборых мы наблюдали неподготовленных кандидатов, у которых не было своих программ, кто не мог внятно объяснить свои задачи. Нужна достойная оппозиция. Ведь все это влияет на доверие населения к власти".

Напомним, в ходе пленарного заседания Мажилиса Генпрокуратура назвала Карима Масимова главным организатором неудавшегося госпереворота в Казахстане.

Глава надзорного органа также сообщил, что экс-министр обороны Мурат Бектанов отдавал незаконные приказы во время январских событий.