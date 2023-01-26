Критика власти должна быть конструктивной, а не огульной - президент РК

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На заседании сената президент Касым-Жомарт Токаев упомянул о критике властей. По его словам, в любом демократическом обществе критика власти приветствуется, однако это не даёт право огульным обвинениям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение. Предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена. Наш принцип "разные мнения, но единая нация" незыблем. В то же время критика власти не должна быть огульной. Она должна быть конструктивной. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны", - отметил глава государства.

По словам Токаева, в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле. Он напомнил об исключительной важности сохранения и укрепления независимости.

"Это самое ценное, что есть у нашего народа. Мы должны твердо идти курсом конструктивных реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патриотизм наших граждан. Каждый из нас должен следовать принципу взаимной солидарности. Только так мы построим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса", - сказал президент в сенате.

Он сообщил, что авторитетные политические силы уделяют самое пристальное внимание нуждам и чаяниям людей, решению их реальных проблем. Причем в приоритете – инициативы и решения, имеющие важное общественное значение.

"Большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. Это добрый знак. Скоро людям предстоит сделать свой выбор. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности. Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации. Согласно конституционным поправкам, президент не должен состоять в политических партиях", - добавил Токаев.

Глава государства напомнил, что выборы в мажилис и маслихаты, который пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане. Он отметил, что, благодаря работе партий, расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы. По его словам, любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества.