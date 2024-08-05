Критическую ситуацию в селе Приречное Костанайской области прокомментировали в Минсельхозе

В Минсельхозе прокомментировали падёж 26 голов крупного рогатого скота в селе Приречное, передаёт BaigeNews.kz.

"Меры по утилизации павших животных методом сжигания в передвижном инсинераторе приняты оперативно. На месте падежа проведены дезинфекционные мероприятия. В селе Приречное установлен карантин", - сообщили в ведомстве.

Проводятся исследования по дифференциальной диагностике возбудителя в Национальном референтном центре по ветеринарии. О результатах исследования обещают сообщить дополнительно.

"Эпизоотическая ситуация в посёлке находится на постоянном контроле Комитета ветеринарного контроля и надзора", - заверили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось о том, что в селе Приречное ввели карантин и установили на территории местного животноводческого хозяйства блок-посты. Есть подозрения, что скот пал от сибирской язвы.