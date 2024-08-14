Критическая ситуация: почти половина зданий медорганизаций в Астане изношена

В Астане на 46 процентов зданий медорганизаций изношены. Об этом на общественных слушаниях сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает BaigeNews.kz.

"Крупные стационары города были введены в эксплуатацию почти в одно время, в 2009-2010 годах. На сегодняшний день существует проблема износа зданий, который составляет 46 процентов. Износ затрагивает и крупное оборудование. При этом отмечается рост обращаемости в приемные покои. Акимат рассматривает выделение из бюджета шести миллиардов тенге на капитальный ремонт в следующем году", - отметила Алия Рустемова.

По ее словам, согласно утвержденному правительством генплану Астаны, к 2035 году прогнозируемая численность населения составит 2,3 миллиона жителей. Из-за отсутствия строительства крупных медицинских объектов с 2015 года и увеличения за это время населения почти вдвое — с 800 тысяч до 1,5 миллиона — уже сейчас имеется дефицит койко-мест.