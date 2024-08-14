Критическая ситуация: почти половина зданий медорганизаций в Астане изношена
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В Астане на 46 процентов зданий медорганизаций изношены. Об этом на общественных слушаниях сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает BaigeNews.kz.
"Крупные стационары города были введены в эксплуатацию почти в одно время, в 2009-2010 годах. На сегодняшний день существует проблема износа зданий, который составляет 46 процентов. Износ затрагивает и крупное оборудование. При этом отмечается рост обращаемости в приемные покои. Акимат рассматривает выделение из бюджета шести миллиардов тенге на капитальный ремонт в следующем году", - отметила Алия Рустемова.
По ее словам, согласно утвержденному правительством генплану Астаны, к 2035 году прогнозируемая численность населения составит 2,3 миллиона жителей. Из-за отсутствия строительства крупных медицинских объектов с 2015 года и увеличения за это время населения почти вдвое — с 800 тысяч до 1,5 миллиона — уже сейчас имеется дефицит койко-мест.
"Мы провели анализ, который показал, что к 2027 году потребность в койко-местах достигнет 1355 коек: из них 505 для взрослых, 300 для детей и 550 акушерских. Поликлиники также испытывают большую нагрузку, обслуживая в 1,5-2 раза больше населения, чем планировалось. Если плановая мощность всех поликлиник составляет 10 тысяч посещений в смену, то фактическая — превышает 30 тысяч, то есть в три раза", — добавила она.
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