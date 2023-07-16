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Игрок саудовского клуба "Аль-Наср", португальский футболист Криштиану Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий годовой заработок среди спортсменов, передаёт BaigeNews.kz.

По версии Forbes, Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира с доходом в 136 миллионов долларов за 12 месяцев до 1 мая 2023 года (это дата завершения сезона в большинстве видов спорта). Из них 46 миллионов долларов он заработал на футбольном поле, а вне его — 90 миллионов долларов.

В 2022 году титул самого высокооплачиваемого спортсмена мира был присвоен футболисту Лионелю Месси, годовой доход которого составил 130 миллионов долларов. В 2023 году Месси занял второе место в данном рейтинге, а третье — Килиан Мбаппе.