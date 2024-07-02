Криштиану Роналду установил антирекорд по незабитым пенальти

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lenta.ru.

Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных. Ранее это происходило на Евро-2016 и чемпионате мира-2018. Об этом сообщает Sofascore в соцсети X.

Накануне Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024. При этом в серии пенальти португалец пошел бить первым и смог реализовать удар.

Португалия на нынешнем Евро вышла из группы с первого места, набрав шесть очков в трех матчах. Одолев Словению в 1/8 финала (0:0 в основное время, 3:0 по пенальти), команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с Францией.