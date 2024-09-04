Криптовалюту на 67 млн тенге потихил алматинец
Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
49Фото: pxhere.com
В Алматы осудили мужчину, обманным путём завладевшего криптовалютой, передаёт BaigeNews.kz.
На территории Бостандыкского района двое мужчин провели сделку купли-продажи криптовалюты.
"Гражданин "Х", введя в заблуждение потерпевшего, сообщил недостоверный счёт криптокошелька. В результате завладел криптовалютой в размере 67 миллионов тенге", - сообщили подробности дела в прокуратуре.
Суд приговорил алматинца к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Потерпевшему возвращено 19,5 миллиона тенге.
Приговор вступил в законную силу.
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