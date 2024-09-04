Криптовалюту на 67 млн тенге потихил алматинец

В Алматы осудили мужчину, обманным путём завладевшего криптовалютой, передаёт BaigeNews.kz.

На территории Бостандыкского района двое мужчин провели сделку купли-продажи криптовалюты.

"Гражданин "Х", введя в заблуждение потерпевшего, сообщил недостоверный счёт криптокошелька. В результате завладел криптовалютой в размере 67 миллионов тенге", - сообщили подробности дела в прокуратуре.