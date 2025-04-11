В Бишкеке сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в участии в транснациональной преступной группе, специализирующейся на продаже синтетических наркотиков. Установлено, что наркосеть "Принцесса Дури" действовала не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, России и Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным следствия, 25-летний мужчина легализовывал доходы от наркотрафика через криптообменник Woody Exchange, специально созданный в Кыргызстане. Деньги от продажи наркотиков, в том числе на территории Казахстана, переводились на счета курирующих лиц после обмена на криптовалюту.

В ходе обыска у задержанного изъяли около 100 банковских карт, 18 телефонов и ноутбук, использовавшиеся для финансовых операций. Сумма суточных поступлений от наркоторговли составляла до 50 тысяч долларов, а общий оборот криптообменника — примерно 2,7 миллиона долларов.

Подозреваемый водворён в СИЗО ГКНБ КР. Ведутся следственные действия, в том числе в отношении возможных связей преступной схемы с Казахстаном, где также велась реализация синтетических наркотиков через интернет-платформы. Спецслужбы продолжают выявление всех участников схемы и каналов отмывания средств.