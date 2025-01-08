Мошенник из Караганды предлагал услуги по изготовлению надгробных памятников и скрылся с деньгами заказчиков. Ущерб составил порядка 20 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

35-летний житель города, рекламировавший услуги по изготовлению надгробных памятников, брал авансы, а после переставал выходить на связь.

Следователи объединили около 90 заявлений в одно дело.

Установив, что мужчина скрылся в Алматы, карагандинские оперативники отправились в южную столицу и задержали подозреваемого. Проводится проверка на причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.