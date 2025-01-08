Криминальный бизнес на надгробиях создал карагандинец
Он обманул почти 90 человек.
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
239Фото: polisia.kz
Мошенник из Караганды предлагал услуги по изготовлению надгробных памятников и скрылся с деньгами заказчиков. Ущерб составил порядка 20 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
35-летний житель города, рекламировавший услуги по изготовлению надгробных памятников, брал авансы, а после переставал выходить на связь.
Следователи объединили около 90 заявлений в одно дело.
Установив, что мужчина скрылся в Алматы, карагандинские оперативники отправились в южную столицу и задержали подозреваемого. Проводится проверка на причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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