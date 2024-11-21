Криминальный авторитет занимался рейдерским захватом предприятий в Павлодаре
Ущерб предпринимателям превышает миллиард тенге.
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В Павлодаре прокуроры пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся рейдерством, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что преступной группой во главе с криминальным авторитетом на протяжении длительного времени с применением угроз, путём фальсификации документов осуществлялся захват имущества предпринимателей. Ограничивался доступ собственников к предприятию, юридическое лицо регистрировалось на третьих лиц, после чего имущество реализовывалось. Ущерб, нанесённый владельцам, превысил миллиард тенге", - сообщили в прокуратуре.
Собственность бизнесменов присваивалась в составе преступной группы с чётким распределением ролей.
С санкции суда на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу.
В порядке надзора возобновлено пять досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемой криминальным авторитетом.
Департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование.
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