Криминальный авторитет занимался рейдерским захватом предприятий в Павлодаре

В Павлодаре прокуроры пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся рейдерством, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что преступной группой во главе с криминальным авторитетом на протяжении длительного времени с применением угроз, путём фальсификации документов осуществлялся захват имущества предпринимателей. Ограничивался доступ собственников к предприятию, юридическое лицо регистрировалось на третьих лиц, после чего имущество реализовывалось. Ущерб, нанесённый владельцам, превысил миллиард тенге", - сообщили в прокуратуре.

Собственность бизнесменов присваивалась в составе преступной группы с чётким распределением ролей.

С санкции суда на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу.

В порядке надзора возобновлено пять досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемой криминальным авторитетом.

Департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование.