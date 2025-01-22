В старой части Актобе снесли здание кафе, которое прославилось частыми преступлениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кафе перестало функционировать с июля прошлого года.За шесть месяцев прошлого года в кафе "Акшатау" было зарегистрировано пять преступлений, в том числе хулиганство, кража и грабёж.

Кроме того, за указанный период на номер "102" поступило 47 вызовов. В прошлом году участковыми инспекторами было выявлено 45 нарушений общественного порядка возле кафе "Акшатау", по каждому из которых были приняты строгие меры.

"Кафе расположено рядом с частными домами, что также доставляло неудобства жителям. Частое появление пьяных людей возле заведения, загрязнение ими общественных мест и нарушение тишины в ночное время стали поводом для регулярных рейдов и профилактических мероприятий полиции.

Установлено, что кафе "Акшатау" построили незаконно, оградив вход к переулку. Суд вынес решение устранить нарушения путём сноса данного здания, что создает для жителей удобные условия для передвижения. Напомним,