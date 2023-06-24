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Криминал, шприцы и высокое напряжение: как выживают в трущобах Астаны
В Астане есть свой "индийский квартал". Трущобы с разрушенными строениями, отсутствием инженерных сетей и благоустройства расположились за торговым центром "Тулпар" на правом берегу столицы. Корреспондент BaigeNews.kz прошлась по улицам района и выслушала жалобы местных жителей.
Первое, что здесь можно заметить – это огромное количество частных домов, похожих на небольшие общежития и бараки. Невооруженным взглядом видно, что они построены без соблюдения элементарных норм безопасности – это заметно и по материалу, из которого они сооружены, и по стилю строения.
Еще тут очень много линий электропередач, которые очень близко находятся к жилым домам. Пока мы гуляли по кварталу, познакомились с местным жителем Тимуром Абдрахмановым. Как оказалось, 42-летний мужчина живет здесь с рождения. По его словам, в ближайшие годы частный сектор планируют снести. В частности, он рассказал и о проходящей рядом с его домом ЛЭП, и возможных ее последствиях, оказанных на здоровье.
"В целом живется хорошо, я здесь родился и вырос. Раньше в городе ведь очень много частного сектора было, поэтому не удивительно, а это то, что осталось. Детям играть, как вы видите, негде. Когда мы были маленькими, мы находили занятие. Бегали на болото, на школе у нас была площадка. Здесь планируется застройка, поэтому тут всё пойдёт под снос. Эту линию электропередач будут переносить. Когда перенесут эту ЛЭП, сюда зайдут застройщики, будут тут продавать участки под застройку. Думаю, в течение 2-3 лет будут нас сносить уже. Аким сюда по этому вопросу уже приезжал. Нам уведомление еще не приносили, но я слышал, что по улице Асан Кайгы будут строить новую улицу, там уведомления уже дали. Может быть, поэтому здесь нет смысла что-то менять, потому что всё равно под снос пойдет. 50 метров санитарный разрыв должен быть. Люди жалуются, что у кого-то там что-то болит, но нет четких утверждений, что именно из-за этого. Но эти электроволны в любом случае вредят. И я скажу по своим наблюдениям много людей, именно из соседей, ушли из жизни, у кого-то инсульт, инфаркт", - поделился мужчина.
Вдоль улиц квартала проходят арыки. По словам местного жителя, некоторые соседи сливают туда нечистоты.
"Хотелось бы решить вопрос с ливневой канализацией, потому что люди в эти арыки сливают канализацию. Было бы хорошо сделать сети, центральную канализацию провести, отопление тоже хорошо было бы провести. Здесь очень много неблагополучных людей ходят. Часто по утрам здесь происходят конфликты, слышно, как люди ругаются. Мы в основном общаемся с теми, кто тут живет, собственники, старожилы", - отметил он.
Слова мужчины о частых драках подтвердились буквально через несколько минут в ста метров от нас свои отношения начали выяснять мужчины, скорее всего в состоянии алкогольного опьянения.
Криминальную обстановку подтвердила и проходящая мимо девушка. Как оказалось, школьница часто приходит сюда в гости. При этом старается делать это только в светлое время суток.
"Вечером реально бардак, ходят бомжи. Я сюда часто прихожу в гости, и из-за того, что страшно тут гулять, я прихожу только днем. Я жила тут лет 10 назад. Тут арыки, и сюда часто бросают мусор, выливают грязную воду. И часто были случаи, когда падали люди и маленькие дети. Еще я часто вижу, что маленькие дети ходят играть на площадки в ближайшие жилые комплексы, и вот на новой школе тоже площадке есть игровые. Сюда чтобы приехать, я делаю 3-4 пересадки", - рассказала она.
Еще одной из основных проблем "индийского квартала" является отсутствие детских площадок. Детям просто негде играть, и они находят себе занятия прямо на улице и среди домов. Одним из последствий этого стало то, что во время прогулки по району, мы невольно стали свидетелями того, что восьмилетние девочки нашли использованную одноразовую сигарету и, возможно, хотели попробовать современный девайс.
"Это такое электрическое, оттуда дым идет. Есть разные вкусы, не как сигарета. Мы не пробовали. У нас забрали уже, сестра нашей подруги. Но мы бы всё равно выбросили", - признались дети.
"Играем на площадке. Она на школе. Еще на Абая есть площадке. Идем туда пять минут. Собаки есть, но мы не боимся", - добавили девочки.
Кстати, плюсы в квартале мы всё же нашли. В одном из магазинов приятно удивили цены на продукты, они хоть и не на много, но оказались ниже, чем, на левобережье города. Тут мы услышали еще одно название квартала.
"Мы уже давно работаем, люди нас всех знают. Цены у нас намного дешевле, чем в других районах, потому что у нас особой накрутки нет, есть только 15 процентов. Люди здесь разные, но могу сказать, что очень неграмотные. Потому что в основном приезжие. Люди простые, как в деревне, все соседи друг друга знают. Здесь особо не ощущается, что ты в столице. Даже бывает, торговый представитель опаздывает, я звоню узнать о наличии товара и времени, и мне говорят: "Бич-квартал", да, ок, буду". Тут жилье дешевое, никаких условий, но люди живут. Даже иногда приходится в долг давать продукты. Ну а как без этого. Приходят, просят, говорят, что на хлеб не хватает, иногда детей посылают. Все свои, всех знаем. Квартиры дорогие, зарплаты маленькие", - рассказала продавец магазина.
Основную часть жителей составляют арендаторы. По их словам, здесь снимать комнату дешевле, чем в других районах Астаны.
"Бардак сильный здесь. Мусор валяется. Вода сейчас медленно бежит, сказали до августа будет так. Стирать не получается, дети маленькие, сложно. Я здесь живу четвертый год, снимаем комнату в общежитии. Платим 30 тысяч, вместе с коммунальными расходами. Стараемся найти работу здесь, неподалеку, чтобы легче было добираться, но не получается. Детских игровых площадок в этом районе нет. Детские сады стоят 75-80 тысяч тенге. Это сильно дорого", - отметила жительница города Анастасия Корныгина.
В первую очередь жители хотят, чтобы на районе были созданы условия для досуга детей, ведь здесь элементарно негде гулять.
"Мы детей постоянно от дома куда-то возим сами. А так, чтобы дети вышли, поиграли - нет такого. Еще в нашем районе прекратилась бы наркомания. Ходишь и находишь шприцы. Недавно ребенок укололся иголкой. Это хорошо, что сразу приняли меры. А так всё время бросают шприцы, закладки делают, ходят потом роют, копают, а дети тут играют. Просто к этому, как будто, вообще никаких мер не принимают. Полицию вызываешь, они говорят, а что мы сделаем. Недавно какой-то мужчина избивал женщину. Мы вызвали полицию. Они сказали, мы ничего не можем сделать, три часа подержим и всё. А когда смогут, когда прибьют человека?" - возмущается жительница района Ирина Алексевич.
Помимо общежитий здесь также очень много разрушенных сооружений и тех домов, в которых произошел пожар. А еще у столичного "индийского квартала" есть свой аромат, но, к сожалению, не очень приятный.
К слову, еще в начале этого года на совещании по вопросам развития столицы президент сделал руководству города замечание. Тогда Глава государства отметил, что строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. В качестве примера был приведен юго-восток города и районы "Артема" и "Тулпара".
Фото: Майра Джиенгулова.
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