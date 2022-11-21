Кричать чтобы сбросить напряжение стали осуждённые в Карагандинской области

Фото: ДУИС по Карагандинской области

Психологи из колонии проводят с осуждёнными необычную терапию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау. Покричать. Это не только просто, но и действенно, говорят психологи. Сегодня они из РГУ "Учреждения №33" применяют метод терапии криком среди осуждённых, отбывающих наказание в колонии.

В 1970 году американский психолог и психотерапевт Артур Янов изобрёл метод крикотерапии. Он считал, что дикие и первобытные крики весьма полезны для здоровья - как физического, так и психического. В обществе мы привыкли сдерживать свои эмоции и переживания. Но, накапливаясь, они позже превращаются в болезни и нервные срывы. Задача крикотерапии — это дать волю эмоциям и сбросить напряжение.