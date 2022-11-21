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ДУИС по Карагандинской области Сегодня, 17:20
307
Сегодня, 17:20
307
Фото: ДУИС по Карагандинской области

Кричать чтобы сбросить напряжение стали осуждённые в Карагандинской области

Психологи из колонии проводят с осуждёнными необычную терапию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау. Покричать. Это не только просто, но и действенно, говорят психологи. Сегодня они из РГУ "Учреждения №33" применяют метод терапии криком среди осуждённых, отбывающих наказание в колонии.

В 1970 году американский психолог и психотерапевт Артур Янов изобрёл метод крикотерапии. Он считал, что дикие и первобытные крики весьма полезны для здоровья - как физического, так и психического. В обществе мы привыкли сдерживать свои эмоции и переживания. Но, накапливаясь, они позже превращаются в болезни и нервные срывы. Задача крикотерапии  — это дать волю эмоциям и сбросить напряжение.

"Когда мы первый раз применили метод крикотерапии, некоторым осуждённым начать кричать было очень сложно. Особенно нелегко пришлось тем, кто давно сдерживает свои эмоции. В применении метода главное сделать первый шаг, точнее первый крик, потом начнёт получаться само собой"- рассказали психологи учреждения. 

"После крикотерапии восприятие мира меняется в лучшую сторону - оно становится более уравновешенным и рациональным" – отметили осуждённые учреждения.

 

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#психология #осужденные #колонии
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:20
307
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