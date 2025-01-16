Крещенские купания: где в Астане можно окунуться в прорубь
Жителей и гостей столицы призывают соблюдать меры безопасности.
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В Астане традиционные крещенские купания будут проходить на городском пляже в районе набережной Столичного парка (возле Амфитеатра). Для этого подготовлены четыре купели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
18-19 января в Астане запланированы праздничные богослужения, традиционный Крестный ход и массовые купания.
Праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (ул. Куйши дина. 27), Констатино-Еленинском храме (пр.Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (пр.Богенбай батыра. 8).
Места для купаний станут доступными с 20:00 18 января (после освящения воды) до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 19 января до 23:00 19 января.
Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.
Жителей и гостей столицы призывают соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.
Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний.
Во избежание несчастных случаев спасатели предупреждают, что:
- запрещено купаться в необорудованных местах без присутствия спасателей и медиков;
- нельзя оставлять детей без присмотра. Даже если ребенок хорошо умеет плавать, холодная вода и стрессовая ситуация могут выбить его из равновесия;
- не ныряйте в воду со льда. Это может привести к травмам;
- исключите употребление алкоголя. Погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения чревато резким переохлаждением организма и другими опасными последствиями.
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