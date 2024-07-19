Кренятся и падают: жители Караганды столкнулись с угрозой аварийных деревьев

Проливные дожди доставили массу проблем жителям и коммунальщикам Караганды. Покосившиеся из-за сильного ветра и ливней, старые деревья в городе стали представлять реальную угрозу для людей и припаркованного транспорта. Как решают проблему аварийных деревьев коммунальщики и сами горожане, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Систематически после затяжных обильных дождей с сильными ветрами, в Караганде, как правило, обязательно падают слабые деревья. И не всегда такое падение происходит без последствий. Больше всего опасности подвержены жители старых районов.

"Дома в нашем дворе построены лет 50 назад. Примерно столько же и деревьям, которые здесь растут. За это время некоторые из них выросли гораздо выше самих домов некоторые просто стали безжизненными и сухими, а некоторые деформировались и наклонились так, что рядом с ними страшно ходить – дерево может упасть в любой момент. А после сильных дождей – тем более, – рассказывает жительница Караганды Светлана Денисова. - Мы гуляем на площадке с детьми и внуками, и каждый раз смотрим на деревья вокруг, которые с каждым днем наклоняются всё ниже".

А вот автовладельцы в этом дворе уже не раз сталкивались с бедой – во время проливных дождей деревья падали прямо на машины.

"Пару лет назад, после сильного дождя, дерево, растущее прям под нашим окном, просто накренилось и упало на стоящие на парковке машины. Два автомобиля пострадали очень сильно, остальные отделались царапинами и небольшими вмятинами. Но факт остается фактом. Дерево упало так, что все его корни вывернуло, а ведь с виду оно не было засохшим или гнилым", – вспоминает житель г. Караганды Анвар Даулетбеков.

Но, по словам жильцов, опасных деревьев в городе остается много. Обращения жителей в управляющие компании не всегда дают результаты. Однако в большинстве своем карагандинцы даже не знают, куда обращаться за помощью. В акимате же предупреждают, если во дворах есть деревья, представляющие угрозу, то в первую очередь нужно звонить в аварийно-спасательную службу по номеру – 112.

"Аварийное дерево или нет, определяет аварийно-спасательная служба, она же выдает соответствующий акт. Если дерево признано как несущее опасность, угрозу жизни и здоровью, то в оперативном порядке служба производят его вырубки или спил", - поясняет главный специалист отдела планирования и благоустройства района им.Казыбек би г. Караганды Улугбек Жасузаков.

Если же жители сами хотят спилить или сделать санитарную обрезку сухих и опасных деревьев, то в этом случае им обязательно нужно связаться с городским акиматом.

"Сотрудники аппарата акима в данном случае осуществляют выезд на место, обследуют зеленые насаждения, составляют акт и выдают (при соответствии всем условиям) письменное разрешение на самостоятельную подрезку или спил", - уточняет Улугбек Жасузаков.

А вот, что касается получения разрешения на вырубку именно зеленых насаждений, то процедура здесь немного иная. Жильцам нужно также обратиться в акимат. Специалисты должны приехать по заявке и провести обследование, определив численность и породу растений. После жильцам нужно подать заявление через портал "Е-лицензирование" (www.elicense.kz), прикрепив все необходимые документы и получить разрешение на вырубку.

Однако в условиях ликвидации ЧС и аварий на объектах инфраструктуры, спил деревьев может проводиться без уведомлений.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям по Карагандинской области, только с начала года в областном центре, по обращениям горожан, спасатели выезжали 54 раза. В большинстве случаев сотрудники аварийно-спасательной службы обрезали и или спиливали ветви на деревьях. В некоторых же случаях деревья не представляли угрозы, соответственно акты на спил или подрезку не выдавались. Однако, по словам спасателей, бывало и так, что для манипуляций с действительно аварийным деревом необходимо была специальная техника.