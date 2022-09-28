Кредиты, подъёмные, компенсации: как поддерживают педагогов в Акмолинской области

В Акмолинской области трудятся более 22 тысяч педагогов. К началу учебного года прибыли более тысячи специалистов. О том, какую поддержку им оказывают, BaigeNews.kz рассказали в управлении образования.

Свыше 16 тысяч педагогов работают в общеобразовательных школах. Более 10 тысяч из них, или 65 процентов, прошли аттестацию по новой системе. С прошлого года учителей принимают на работу на конкурсной основе.

Потребность в педагогических кадрах составляет 52. Акмолинским учебным заведениям нужны учителя математики, физики, педагоги-психологи.

"Организации образования проводят конкурсы по назначению на должности. Ежегодно потребность закрывается за счёт прибытия специалистов. На текущий учебный год прибыло более тысячи учителей, из них свыше четырёхсот – молодые специалисты", – уточнили в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, педагогов в регионе учат и по грантам акима области, выпуск в 2022 году составил 100 специалистов. Всем им выданы направления в школы области. Кроме того, летом в организации образования прибыли 180 учителей.

Одна из самых эффективных программ – "С дипломом в село". Причём работает она не только в сфере образования. В её рамках на в этом году из республиканского бюджета выделены бюджетные кредиты в сумме 1,190 миллиарда тенге на 259 специалистов и подъёмные пособия в сумме 171 миллион тенге на 558 сотрудников. Речь идёт о кадрах в социальной сфере и агропромышленном комплексе, это также материальная поддержка государственных служащих аппаратов акимов сёл, посёлков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в населённые пункты.

"На 1 августа выплачено 401 подъёмное пособие на 122,8 миллиона тенге, в том числе в сфере образования 316 специалистам. Для справки: в сферах здравоохранения – 59, социального обеспечения – одному, культуры – шести сотрудникам, спорта – девяти, агропромышленного комплекса – пятерым, государственная служба – также пяти работникам. Бюджетные кредиты выплачены 162 специалистам на 730,5 миллиона тенге; в том числе в сфере образования 116 специалистам, здравоохранения – 33, культуры – пяти, спорта – двоим, агропромышленного комплекса – троим, государственная служба – двоим, социальное обеспечение – одному", – уточнили в управлении.

Также эффективно работают и проекты "Молодежная практика", "Первое рабочее место".

"В 2021 году всем педагогам в сельской местности впервые выплачивалась компенсация по коммунальным услугам в размере 15 МРП. Её получили более 10 тысяч учителей на общую сумму свыше 600 миллионов тенге", – отметили в управлении образования Акмолинской области.

В дошкольных организациях работают свыше трёх тысяч воспитателей. В этом году в области заработную плату воспитателям, в соответствии с поручением Президента Казахстана, повысили на 25 процентов.

"Общая сумма повышения составила 3,8 миллиарда тенге. В 2023 году заработную плату планируется повысить еще на 25 процентов", – подчеркнули в ведомстве.

Потребность в воспитателях детсадов составляет девять человек. В том числе в Аккольском, Астраханском и Жаксынском районах – по одному, Буландынском – два и Кокшетау – четыре. Ведутся конкурсы по приёму на работу, заключили в управлении образования.