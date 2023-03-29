  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Кредиты под 2,5% годовых будут выдавать жителям сёл в Казахстане
пресс-служба Акорды Сегодня, 11:05
87
Сегодня, 11:05
87
Фото: пресс-служба Акорды

Кредиты под 2,5% годовых будут выдавать жителям сёл в Казахстане

Кредиты под 2,5% годовых будут выдавать жителям сёл в Казахстане. Об этом в своём выступлении на совместном заседании палат парламента сообщил Глава государства, передаёт BaigeNews.kz.

"В текущем году из бюджета предусмотрено выделение 143 миллиардов тенге для реализации ещё свыше 1500 проектов. В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект "Ауыл аманаты", в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет", – сказал Токаев. 

Сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. На эти цели будет направлено порядка 1 триллиона тенге.

"Проекты "Ауыл – Ел бесігі" и "Ауыл аманаты" должны стать основой новой Концепции развития сельских территорий. Нужны системные меры по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур. Надеюсь, прохождение в Мажилис партии "Ауыл" будет способствовать более качественному законодательному сопровождению реформ в сельскохозяйственном секторе", – отметил Глава государства. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:05
87
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх