Фото: пресс-служба Акорды

Кредиты под 2,5% годовых будут выдавать жителям сёл в Казахстане. Об этом в своём выступлении на совместном заседании палат парламента сообщил Глава государства, передаёт BaigeNews.kz.

"В текущем году из бюджета предусмотрено выделение 143 миллиардов тенге для реализации ещё свыше 1500 проектов. В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект "Ауыл аманаты", в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет", – сказал Токаев.

Сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. На эти цели будет направлено порядка 1 триллиона тенге.