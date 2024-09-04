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Кредиты по госпрограмме: Серийные мошенницы обманули жителей Кызылординской области

Сегодня, 21:18
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: baigenews.kz

Двух женщин подозревают в мошенничестве по 17-ти эпизодам в Кызылординской области. Ущерб превысил 35 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился 51-летний житель города. Мужчине пообещали помощь в получении кредита по госпрограмме. Потерпевший перечислил за "услугу" более семи миллионов тенге. Но заём так и не получил.

По факту проводится досудебное расследование.

"Установлена причастность подозреваемых к 17 фактам аналогичного мошенничества, совершенным на территории области. Материальный ущерб превысил 35 миллионов тенге. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

 

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