Кредиты по госпрограмме: Серийные мошенницы обманули жителей Кызылординской области
Сегодня, 21:18
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Сегодня, 21:18Сегодня, 21:18
108Фото: baigenews.kz
Двух женщин подозревают в мошенничестве по 17-ти эпизодам в Кызылординской области. Ущерб превысил 35 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратился 51-летний житель города. Мужчине пообещали помощь в получении кредита по госпрограмме. Потерпевший перечислил за "услугу" более семи миллионов тенге. Но заём так и не получил.
По факту проводится досудебное расследование.
"Установлена причастность подозреваемых к 17 фактам аналогичного мошенничества, совершенным на территории области. Материальный ущерб превысил 35 миллионов тенге. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.
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