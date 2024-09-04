Кредиты по госпрограмме: Серийные мошенницы обманули жителей Кызылординской области

Двух женщин подозревают в мошенничестве по 17-ти эпизодам в Кызылординской области. Ущерб превысил 35 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился 51-летний житель города. Мужчине пообещали помощь в получении кредита по госпрограмме. Потерпевший перечислил за "услугу" более семи миллионов тенге. Но заём так и не получил.

По факту проводится досудебное расследование.