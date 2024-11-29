Кредиты на триллион тенге выдали по программе 7-20-25
Данные представили в Нацбанке.
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
102Фото: baigenews.kz
В Нацбанке сообщили, сколько кредитов выдали в рамках реализации программы "7-20-25" в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 28 ноября выдано 77 132 займа на сумму 1,066 триллиона тенге", - сказано в сообщении.
В Астане займы получили 28 079 человек на сумму 446,8 миллиарда тенге.
В Алматы - 15 950 заёмщиков на сумму 251,2 миллиарда тенге.
В Шымкенте - 5 719 человек на сумму 72,8 миллиарда тенге.
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