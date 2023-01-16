Кредиты на коллег тайно оформила стажёрка супермаркета в Астане

Фото: polisia.kz

С заявление в полицию на 33-летнюю гражданку Узбекистана обратилась директор столичного супермаркета. Она сообщила, что работающая стажёром в магазине женщина обманом оформила кредиты на своих коллег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, войдя в доверие работников, мошенница через мобильное приложение оформляла на коллег товарные кредиты и обналичивала их через посредников.

"Так, с заявлением в полицию обратилась директор супермаркета, которая сообщила, что стажёр обманом завладела сотовым телефоном и оформила на неё кредит на сумму 1,5 миллиона тенге. Таким образом иностранка обманула трёх своих коллег, причинив материальный ущерб на сумму четыре миллиона тенге", — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК - "Мошенничество".

Женщина водворена в изолятор временного содержания, полицейские устанавливают граждан, пострадавших от её противоправных действий.