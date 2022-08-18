Кредиты на 90 миллиардов тенге выдали сельхозпроизводителям — Минсельхоз

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Более 40 процентов от общего объема финансирования агропромышленного комплекса (АПК) оформляется через кредитные товарищества. Об этом рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает BaigeNews.kz. По его словам, с начала 2022 года из 216 миллиардов тенге на финансирование участников кредитных товариществ направили 90 миллиардов тенге. Также для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием по программе "Кен дала" в объеме 70 миллиардов тенге.

"С учетом сложившейся макроэкономической ситуации, ослаблением обменного курса тенге, удорожанием расходов по проведению полевых работ министерством сельского хозяйства проведена работа по привлечению дополнительных 70 миллиардов тенге и доведению общего объема кредитования до 140 миллиардов, которые в полном объеме перечислены Аграрной кредитной корпорации", — сообщил вице-министр сельского хозяйства на встрече с фермерами.

Фeрмеры рассказали о своем опыте получения кредита на сельхозпроекты. Глава крестьянского хозяйства "Акжол" Болат Есеналиев открыл свой бизнес по откорму крупного рогатого скота в 2015 году.