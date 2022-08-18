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  • Кредиты на 90 миллиардов тенге выдали сельхозпроизводителям — Минсельхоз
МСХ 18 Августа, 23:34
441
Фото: МСХ

Кредиты на 90 миллиардов тенге выдали сельхозпроизводителям — Минсельхоз

Более 40 процентов от общего объема финансирования агропромышленного комплекса (АПК) оформляется через кредитные товарищества. Об этом рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает BaigeNews.kz. По его словам, с начала 2022 года из 216 миллиардов тенге на финансирование участников кредитных товариществ направили 90 миллиардов тенге. Также для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием по программе "Кен дала" в объеме 70 миллиардов тенге.  

"С учетом сложившейся макроэкономической ситуации, ослаблением обменного курса тенге, удорожанием расходов по проведению полевых работ министерством сельского хозяйства проведена работа по привлечению дополнительных 70 миллиардов тенге и доведению общего объема кредитования до 140 миллиардов, которые в полном объеме перечислены Аграрной кредитной корпорации", — сообщил вице-министр сельского хозяйства на встрече с фермерами.

Фeрмеры рассказали о своем опыте получения кредита на сельхозпроекты.  Глава крестьянского хозяйства "Акжол" Болат Есеналиев открыл свой бизнес по откорму крупного рогатого скота в 2015 году.

"В 2021 году я решил расширить сферу деятельности и занялся коневодством. В кредитном товариществе оформил два займа: один на приобретение 20 лошадей и трёх верблюдов, второй — на покупку погрузчика. Общая сумма составила около 33 миллионов тенге. Сейчас осваиваем новое направление — овцеводство",  —рассказал Есеналиев.

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#МСХ #фермерство #продукты
18 Августа, 23:34
441
Журналист

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