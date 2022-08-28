Кредиты на 22 миллиона тенге "навешал" на знакомых житель ВКО

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В Усть-Каменогорске мошенник оформил на своих знакомых товарные кредиты почти на 22 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ВКО.

Ранее в Ульбинский отдел полиции Усть-Каменогорска с заявлением обратилась 23-летняя жительница города. Она рассказала, что пострадала от мошенников. Спустя какое-то время с таким же заявлением в полицию обратились еще трое жителей города.

Оказалось, что предприимчивый 23-летний горожанин под предлогом оказания денежной помощи в одном из крупных торговых домов оформил на пострадавших дорогие смартфоны и смарт-часы. Сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.

"Выяснилось, что все потерпевшие были знакомы с подозреваемым. Злоумышленник по наработанной схеме оформлял на них товарный кредит, обещая всем, что сам будет погашать займ и продавал приобретённый товар, а часть денег, вырученных от продажи, отдавал потерпевшим. Подозреваемый первые месяцы погашал кредиты, а после перестал. Потерпевшим начали поступать звонки о просроченных кредитах. В настоящее время следствием установлена причастность 23-летнего мужчины к 28 аналогичным афёрам", — сообщили в ДП ВКО.

Предварительная сумма ущерба составляет около 22 миллионов тенге. Начато досудебное расследование по ст.190 ч. 1 УК РК- "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.