О состоянии банковского сектора в Казахстане на начало года сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 1 января 2025 года сектор представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 - с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.

Активы банковского сектора за 2024 год увеличились на 19,7% до 61,6 трлн тенге в основном за счёт роста ссудного портфеля на 20%.

По итогам 2024 года высоколиквидные активы банков второго уровня составили 18,2 трлн тенге или 29,6% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объёме.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, составили 33,8 трлн тенге, увеличившись за 2024 год на 20,9%.

Кредиты в национальной валюте увеличились за год на 19,5% до 30,8 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте – на 37,2% до 3 трлн тенге. В результате удельный вес кредитов в тенге за 2024 год уменьшился с 92,3% до 91,2%.

За 2024 год всего банками второго уровня выдано новых кредитов на 36,2 трлн тенге, что на 19,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Кредиты субъектам бизнеса, несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки, выросли за 2024 год на 16,3% до 13,1 трлн тенге. Основным драйвером роста портфеля послужили кредиты индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 46,6% до 2,3 трлн тенге.

Займы субъектам МСБ за 2024 год выросли на 13,1% до 6,5 трлн тенге, крупному бизнесу - увеличились на 9,2% до 4,4 трлн тенге.

Рост кредитования наблюдается во всех отраслях экономики за исключением информации и связи. В промышленности кредиты выросли на 31,1% до 4,4 трлн тенге, торговле – на 18,9% до 3,5 трлн тенге, строительстве – на 14,5% до 0,7 трлн тенге, транспорте – на 8,9% до 0,9 трлн тенге.

При этом в отрасли информации и связи произошло снижение кредитного портфеля на 25,1% до 0,2 трлн тенге в основном в связи с плановыми погашениями.

Кредиты населению увеличились за 2024 год на 23,9% до 20,7 трлн тенге. Ипотечные займы выросли на 14,5% до 6,1 трлн тенге. Доля рыночных программ в ипотечном портфеле по сравнению с 2023 годом увеличилась с 26,6% до 30,2%.

Потребительские кредиты увеличились на 33,5% до 13,8 трлн тенге.

"Качество кредитного портфеля банков второго уровня по итогам 2024 года сохраняется на высоком уровне. Так, на 1 января 2025 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 3,1% от ссудного портфеля или 1 094 млрд тенге. В портфеле займов субъектам бизнеса уровень займов NPL90+ составил 2,1% или 304 млрд тенге, населению – 3,8% или 790 млрд тенге", - отметили в Агентстве.

Обязательства банковского сектора увеличились за 2024 год на 18,1% до 52,7 трлн тенге в основном за счет роста вкладов юридических лиц на 22,1%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 80,7% или 42,5 трлн тенге занимают вклады клиентов.

По итогам 2024 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 19,1% до 41,3 трлн тенге. При этом депозиты физических лиц выросли на 19,9% до 22,6 трлн тенге, юридических лиц – на 18,2% до 18,7 трлн тенге.

Депозиты в национальной валюте увеличились на 20,3% до 32,0 трлн тенге, в иностранной валюте – на 15,2% до 9,3 трлн тенге. В результате уровень долларизации продолжает снижение, составив на 1 января 2025 года 22,5%.

Собственный капитал банков за 2024 год увеличился на 29,6% до 8,9 трлн тенге. Чистая прибыль банков составила 2,6 трлн тенге, что на 17,1% больше, чем за 2023 год.