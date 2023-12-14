Кредиторская задолженность медорганизаций превысила 109,6 млрд тенге в Казахстане

Сенатор Акмарал Альназарова указала на финансовые проблемы медицинских организаций в своём депутатском запросе, передаёт BaigeNews.kz.

Сенатор Акмарал Альназарова рассказала, что узнала о существующих финансовых проблемах, когда депутаты посетили Усть-Каменогорск в рамках рабочей поездки. На месте им сообщили, что в 13 медорганизациях региона образовалась кредиторская задолженность на общую сумму более шести миллиардов тенге, также не хватало 1,3 миллиарда тенге на выплату заработной платы сотрудникам медучреждений.

В ВКО пытались решить проблему: для оптимизации расходов все платежи, кроме заработной платы сотрудникам, были приостановлены, сокращены 177 штатных единиц, из резервов акимата области выделено 200 миллионов тенге. К сожалению, всё это не привело к существенному улучшению ситуации. По 10 организациям к концу года ожидается дефицит средств по выплате заработной платы.

"К сожалению аналогичная ситуация сложилась в каждой третьей медицинской организации страны. По состоянию на 20 ноября, 619 медицинских организаций страны имеют кредиторскую задолженность на сумму 109,6 млрд тенге, в том числе девять миллиардов тенге по налогам и обязательным платежам", - сказала Акмарал Альназарова.

По её словам, местными исполнительными органами в течение года были выделены средства на оплату коммунальных услуг, автономного отопления и услуг по содержанию зданий в общей сумме 7,1 миллиарда тенге. Между тем, финансирование кредиторской задолженности из местного бюджета противоречат статьям 53,54 Бюджетного кодекса.

"В сложившейся ситуации медорганизации вынуждены не только оптимизировать затраты, штаты, но и сокращать объёмы, необходимых населению медицинских услуг. В целом нарастает дисбаланс между растущим спросом медпомощи и возможностями их удовлетворения", - отметила сенатор.

Она также подчеркнула, что дефицит бюджета привёл к увеличению сроков ожидания медпомощи.

"Нарушен принцип справедливой компенсации расходов. Тарифы на медицинские услуги не соответствуют реальным затратам. Сверхнагрузка на систему во время пандемии, практика внедрения финансово неподкреплённых инициатив, дисбаланс между размером тарифов и увеличением заработной платы на протяжение ряда лет привели к крайне сложной финансовой ситуации в отрасли", - заявила сенатор.

Альназарова отметила, что отсутствие действенных механизмов по сдерживанию необоснованного перепотребления услуг здравоохранения усугубляет закредитованность медорганизаций. Вместе с тем имеет место и нерациональное использование ресурсов.

"Перечисленные проблемы связаны с пробелами по ряду стратегических для здравоохранения процессов. В частности - эффективного управления финансами, отсутствием необходимого уровня отраслевого контроля и мотиторинга. Принимаемые меры не обеспечивают полного решения вопросов с погашением кредиторской задолженности. Внедрение ограничительных мер на соблюдение плановых объёмов создают иллюзию финансовой стабильности. Объёмы только учтённой кредиторской задолженности с 2021 года выросли в два раза и по итогу 2022 года составили 100 миллиардов, а на сегодня - 109 миллиардов. И это несмотря на рост объёмов финансирования в 2,5 раза также за последние три года. Не произошло и снижения карманных расходов населения", - сказала Акмарал Альназарова.

По данным высшей аудиторской палаты, отметила депутат, частные расходы населения превысили 1,2 триллиона тенге.