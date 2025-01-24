Оперативники Аягузского отдела полиции раскрыли необычный случай интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 32-летняя жительница города, используя анкетные данные своей знакомой, оформила онлайн-кредит на сумму 600 000 тенге в одном из крупнейших банков страны.

Инцидент произошел 26-го августа 2024-го года. Подозреваемая действовала хитро: используя данные своей подруги, она ввела банк в заблуждение и получила кредит, причинив значительный финансовый ущерб. В ходе расследования полицейские изъяли чеки переводов и скриншоты переписок, которые стали важными доказательствами по делу.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества в крупном размере, ей выдано обязательство о явке.

Полиция предупреждает граждан быть внимательными при предоставлении своих персональных данных и рекомендует регулярно проверять информацию о финансовых обязательствах.