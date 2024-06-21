Кредит привлекут на модернизацию 5000 тысяч км автодорог в Казахстане
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Банк развития Казахстана профинансирует инвестиционный проект по восстановлению автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5000 километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".
"Долгосрочные кредитные средства в размере 450 млрд тенге будут выделены АО "КазАвтоЖол" в рамках соответствующего соглашения. Реализация данных мер планируется в период 2024-2027 годов. Инвестпроект будет реализован на всей территории Казахстана", – указывается в сообщении.
Планируется восстановление как трасс республиканского значения, так и дорог, соединяющих областные центры с населёнными пунктами Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областей.
Наряду с этим будут реконструированы аварийные мосты водопропускных труб. Также планируется запуск автоматизированной системы измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств на восстановленных участках дорог.
Как отмеччают в компании, реализация проекта улучшит технические характеристики автодорог. Повысится пропускная способность и комфортность транспортных магистралей, сократятся финансовые и временные затраты на транспортные перевозки.
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