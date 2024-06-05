Кредит на семь млн тенге пытались оформить мошенники на жителя Рудного
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Полицейские пресекли попытку мошенничества в Рудном. Благодаря сотрудникам полиции, заявка на кредит в размере 7,5 млн тенге была отменена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О подробностях происшествия рассказал участковый инспектор Ержан Ускинбаев.
“30 мая рудничанину позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка. Мужчина, поддался уговорам злоумышленников и скачал несколько приложений удаленного доступа. Спустя некоторое время этот факт его насторожил и он позвонил в полицию. Приехав к нему домой, мы с ним вместе проверили все личные счета, никаких кредитов не обнаружили”, — сообщил Ускинбаев.
На следующий день, для достоверности и убедительности полицейские уговорили местного жителя проехать в ЦОН для получения кредитной истории.
“Там выяснилось, что на него оформлен кредит в размере 7,5 млн тенге, однако деньги все еще находились на личном счете потерпевшего. С помощью сотрудников ЦОН и банка, операция по кредиту была аннулирована”, - отметили в полиции.