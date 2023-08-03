Креативщики смогут претендовать на премию "Дарын" в Казахстане
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Министерство информации и общественного развития собирается внести изменения в приказ, касающийся присуждения государственной молодёжной премии "Дарын", передаёт BaigeNews.kz.
Проект документа появился на портале "Открытые НПА", он будет доступен для обсуждения до 17 августа.
В категориях тех, кто может претендовать на премию, появились представители креативных инициатив.
"На первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются шесть секций из числа членов Комиссии по направлениям: "Эстрада, классическая музыка, народное творчество", "Литература, театр и кино", "Журналистика и креативные инициативы", "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Наука", - сказано в проекте приказа.
Вручать премию будет ко Дню Независимости.
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