Креативщики смогут претендовать на премию "Дарын" в Казахстане

Министерство информации и общественного развития собирается внести изменения в приказ, касающийся присуждения государственной молодёжной премии "Дарын", передаёт BaigeNews.kz.

Проект документа появился на портале "Открытые НПА", он будет доступен для обсуждения до 17 августа.

В категориях тех, кто может претендовать на премию, появились представители креативных инициатив.

"На первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются шесть секций из числа членов Комиссии по направлениям: "Эстрада, классическая музыка, народное творчество", "Литература, театр и кино", "Журналистика и креативные инициативы", "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Наука", - сказано в проекте приказа.

Вручать премию будет ко Дню Независимости.