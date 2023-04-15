Креативный видеоролик ко Дню влюблённых опубликовала ТРК Президента

Фото: t.me/ptrkkz

Видеоролик с поздравлением с казахстанским Днём влюблённых опубликовал Telegram-канал ТРК Президента РК, передаёт BaigeNews.kz.

Стилизованный видеоролик к празднику Козы Корпеша и Баян-Сулу повторяет завораживающий тренд "Бесконечная картинка". Ранее этот же приём, придуманный французским художником Vaskange, позволяющий уувеличивать бесконечно увеличивать изображение, использовали в ролике к Наурызу.

Напомним казахстанский День влюблённых в стране отмечают с 2011 года, дату выбрали не случайно: в честь героев красивой казахской легенды. В основу легла старинная повесть о трагической любви Козы Корпеша и Баян Сулу.