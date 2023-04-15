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t.me/ptrkkz Сегодня, 11:39
378
Сегодня, 11:39
378
Фото: t.me/ptrkkz

Креативный видеоролик ко Дню влюблённых опубликовала ТРК Президента

Видеоролик с поздравлением с казахстанским Днём влюблённых опубликовал Telegram-канал ТРК Президента РК, передаёт BaigeNews.kz. 

Стилизованный видеоролик к празднику Козы Корпеша и Баян-Сулу повторяет завораживающий тренд "Бесконечная картинка". Ранее этот же приём,  придуманный французским художником Vaskange, позволяющий уувеличивать бесконечно увеличивать изображение, использовали в ролике к Наурызу.

Напомним казахстанский День влюблённых в стране отмечают с 2011 года, дату выбрали не случайно: в честь героев красивой казахской легенды. В основу легла старинная повесть о трагической любви Козы Корпеша и Баян Сулу.

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Сегодня, 11:39
378
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