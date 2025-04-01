В Сети активно обсуждают видео, на котором жильцы одного из жилых комплексов организовали необычное мероприятие прямо на футбольном поле. На кадрах видно, как гости веселятся под руководством приглашенного тамады, а столы стоят прямо на траве, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в одном из пабликов о жизни в столице, а судя по описанию, мероприятие прошло в ЖК Нурсултан-Сити.

Под публикацией подписано: "Когда не нашел помещение, креативно?".

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря.

Одни восхищаются находчивостью организаторов праздника.

"Если с погодой повезло, то так даже лучше. Ну не кредиты же брать", — пишут они.

Другие, напротив, возмущены тем, что мероприятие нарушает тишину и покой жителей.

"Зачем так делать? Нарушать тишину и покой общественности?" — пишут критики.

Многие комментаторы делятся личным опытом:

"Мы в Астане так сыну 5 лет отмечали, позвали аниматоров со всего двора — дети были счастливы", — говорят одни.

А другие задаются вопросом, почему бы не арендовать место в кафе или хотя бы поставить юрту и палатку для мероприятия.

Как бы то ни было, нестандартный подход к организации праздников продолжает привлекать внимание казахстанцев.