Креативный той на поле обсуждает Казнет
Той на футбольном поле: казахстанцы делятся множеством мнений о креативном мероприятии.
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В Сети активно обсуждают видео, на котором жильцы одного из жилых комплексов организовали необычное мероприятие прямо на футбольном поле. На кадрах видно, как гости веселятся под руководством приглашенного тамады, а столы стоят прямо на траве, передаёт BaigeNews.kz.
Видео появилось в одном из пабликов о жизни в столице, а судя по описанию, мероприятие прошло в ЖК Нурсултан-Сити.
Под публикацией подписано: "Когда не нашел помещение, креативно?".
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря.
Одни восхищаются находчивостью организаторов праздника.
"Если с погодой повезло, то так даже лучше. Ну не кредиты же брать", — пишут они.
Другие, напротив, возмущены тем, что мероприятие нарушает тишину и покой жителей.
"Зачем так делать? Нарушать тишину и покой общественности?" — пишут критики.
Многие комментаторы делятся личным опытом:
"Мы в Астане так сыну 5 лет отмечали, позвали аниматоров со всего двора — дети были счастливы", — говорят одни.
А другие задаются вопросом, почему бы не арендовать место в кафе или хотя бы поставить юрту и палатку для мероприятия.
Как бы то ни было, нестандартный подход к организации праздников продолжает привлекать внимание казахстанцев.
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