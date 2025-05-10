Креативная индустрия всё увереннее занимает стратегически важное место в экономике Казахстана. С 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях неоднократно подчёркивал необходимость развития этого сектора, и сегодня он включён в Национальный план развития до 2029 года.В стране уже действует 45 597 субъектов креативной индустрии, из них более половины сосредоточены в Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и инфоормации.

Наибольшее число зарегистрировано в направлении "народные промыслы" — 12 660, а по числу ремесленников лидируют Алматы, Астана, Шымкент и Туркестанская область. В целом в отрасли занято порядка 143 тысяч человек, особенно в таких направлениях, как IT, архитектура, мода, культура и народное творчество.

Одним из ключевых достижений 2024 года стало повышение Казахстана в мировом рейтинге Global Innovation Index по направлению "Креативные товары и услуги" — с 93-го на 65-е место. Такой рывок стал возможен благодаря системной поддержке со стороны государства.

Министерство культуры и информации разработало отдельный пакет мер, направленных на легализацию деятельности креативных предпринимателей. Так, 40 видов креативной деятельности включены в специальный налоговый режим, по которому самозанятые и ИП платят всего 2–4% налога, а ТОО — 8%. Это позволило вывести тысячи креаторов из тени и увеличить число субъектов отрасли на 15%.

"Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры. Уже работают 12 креативных хабов в крупнейших городах страны, включая Астану, Алматы, Шымкент, Туркестан, Атырау, Кызылорду, Петропавловск, Актобе, Семей, Усть-Каменогорск, Актау и Жезказган. В 2025 году планируется открыть ещё 8. В Алматинской области на базе Energo University открылся первый в стране Парк креативных индустрий, а в столице начала работу первая креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой", - отметили в ведомстве.

10 января этого года Президент подписал Закон, который расширяет полномочия государственных органов в сфере развития креативной индустрии. А уже в 2025 году в Казахстане появится специальный Фонд развития креативных индустрий. Он будет поддерживать таланты, помогать в реализации проектов, развивать экспорт и инфраструктуру, а также оказывать финансовую и нефинансовую помощь на конкурсной основе.

Кроме того, внесены поправки в Бюджетный кодекс: теперь часть средств от продажи лотерейных билетов (3%) будет направляться на финансирование креативных инициатив.

Креативная индустрия — это не только про культуру и искусство, но и про новые рабочие места, экспорт, налоговые поступления. Поддержка интеллектуального и творческого потенциала стала частью национальной стратегии, и этот сектор всё больше рассматривается как один из будущих драйверов роста экономики Казахстана.