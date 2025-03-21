В Астане развернулись масштабные гуляния, посвященные празднованию Наурыз мейрамы. Одной из ключевых локаций стала экоюрта, установленная на площадке ЭКСПО в рамках экоакции "Таза Қазақстан". Этот инновационный проект объединил в себе искусство, технологии и экологические инициативы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Внутри экоюрты представлены уникальные картины, созданные искусственным интеллектом. Они демонстрируют возможное будущее Казахстана в 2050 году при отсутствии мер по защите природы. Также здесь установлены лавки, изготовленные из переработанного пластика, а центр Like Komek организовал сбор вещей для нуждающихся.

Особый интерес посетителей вызвал контейнер для раздельного сбора отходов, куда горожане активно сдают пластик и бумагу. Как отметила экотренер Мариям Касымова, сортировка мусора – важный шаг к снижению загрязнения окружающей среды, но для эффективности этой системы необходимо развитие перерабатывающей инфраструктуры.

Еще одной ключевой зоной стала интерактивная инсталляция "дерево экологических инициатив". Гости оставляют на нем предложения по улучшению экологии города – среди идей создание пунктов переработки, запрет на пластиковые пакеты и развитие озеленения. Лучшие инициативы рассмотрят в рамках программы "Таза Қазақстан".

"Мы рады, что можем формировать экологическую культуру у горожан. Благодарим всех, кто поддерживает подобные акции и способствует развитию экологически осознанного общества", – отметил волонтер МРЦ "Астана жастары" Давид Шарипов.

Ярким украшением экоюрты стала ростовая кукла Тазабек, с которой охотно фотографируются дети и взрослые. Также гости могут сделать снимки в инстарамке с хэштегом #ТазаҚазақстан и обменять пластиковую тару на экоподарки – шоперы, экостаканы и игрушки.

Организаторы планируют за день работы экоюрты собрать более 300 кг вторсырья, десятки мешков одежды для нуждающихся и более 100 предложений по улучшению экологии.