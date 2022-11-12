Креативная инклюзивность: фестиваль "Арман асулары" прошёл в столице

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Фестиваль "Арман асулары" собрал талантливых детей с особыми потребностями в Центральном концертном зале "Казахстан". Мероприятие началось с кинопоказа вдохновляющего фильма "Паралимпиец", в холе были выставалены изделия декоративно-прикладного творчества детей школы BINOM и Центра социального обеспечения "Нұрлы жүрек". А затем прошёл Гала-концерт пилотного проекта "Арман асулары", передаёт BaigeNews.kz

2022 год назван Годом детей и, как упоминается в Посланиях главы государства, гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения — наша общенациональная задача. Более того, часто упоминается повестка воспитания детей , которая станет ключом к светлому будущему страны.

"Арман асулары" — социальный пилотный проект по выявлению и дальнейшему развитию талантов среди детей с особыми образовательными потребностями со всех регионов Казахстана, поддержка, развитие и укрепление их творческих способностей.

Партнёрами пилотного проекта выступают акиматы областей и городов республиканского значения, Корпоративный Фонд "BI Жулдызай".

На Гала-концерте проекта "Арман асулары" выступили талантливые дети в различных жанрах: "Хореография", "Вокал", "Инструментальное исполнение", "Жестовое исполнение песни". Особенность Гала-концерта — это коллаборация детей с профессиональными артистами и творческими коллективами.

“Наш сегодняшний гала-концерт, фестиваля "Арман асулары" наверное не похож на другие тем, что в этом фестивале учасвуют не просто особенные и талантливые дети, но и с ними на сцене выступают звезды Казахконцерта имени Розы Баглановой. Я хотела бы подчеркнуть эту особенность, потому как с детками занимались и поддерживали кураторы, которые готовили их к концерту.” - говорит Актоты Раимкулова - Директор Государственной концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой.

В концерте приняли участие звёзды казахстанской эстрады, солисты "Қазақконцерта" Айжан Нурмагамбетова, Курмаш Махан, Азамат Желтыркозов, Салтанат Мендыгалиева, Алибек Альмадиев, Рухия Байдукенова, Дидар Абдухалык, Гульдана Акимова, государственный фольклорный ансамбль "Астана сазы", группа "Меломен", фольклорно-этнографический ансамбль "TURAN", творческие коллективы "Forte Trio" и "Saz&Soul".

"Для детей с особыми образовательными потребностями каждое наше признание, наши апплодисменты, наши цветы и улыбки значат намного больше, чем мы себе это представляем. Таких проектов должно быть больше в нашей стране, не только в плане искусства, но и спорта. Эти дети безгранично талантливы в меру своих возможностей. Я представляю Binom School, мы достаточно молодая компания, которая по средствам механизма государственно-частного партнерства строит школы. Сегодня у нас пять школ, в которых обучается 20 000 детей, из них у нас 174 ребенка с особыми образовательными потребностями. Наш проект интерсен для таких детей тем, что он находится рядом с домом. Не нужно ехать куда-то далеко, чтобы получить образование. Как говорится, самая лучшая школа - школа, которая нахоится рядом с домом”, — прокомментировала заместитель исполнительного директора общественного фонда "Білім болашағы" по образовательным проектам Шолпан Кадырова.

Шолпан Кадырова отметила, что все школы Binom инклюзивны для детей с особыми потребностями. Наличие пандусов, поручней, лифты без пороговые, свободный доступ во все кабинеты, ко-воркинги, библиотеки.

В холле Центрального концертного зала ГКО "Казахконцерт" выставлены работы детей изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Участники Гала-концерта приедут из Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и города Шымкент, учащиеся школы BINOM и школы – интернат "Нұрлы жүрек" города Астана. Они являются победителями и лауреатами международного конкурса "Жулдызай", а также республиканских, областных детских конкурсов и фестивалей искусств. Общее количество участников около 150 человек.

Дети с особыми потребностями нуждаются в понимании, любви, поддержке и инклюзивных условиях, которые помогают показывать себя и свои таланты окружающим.

"Я работаю в коррекционной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. Это необычные детки с необычной судьбой. Сегодня я хочу вспомнить одну ситуацию, когда я была молодой. На одном из концертов, детям предлагали понравившуюся песню и спеть под микрофон. И я услышала: "Вокруг такая тишина, что вокруг не снилась нам. И за этой тишиной нету места нам с тобой". Это было огромное потрясение. Я рада, что сегодня мы собрались на такой фестиваль все вместе. Этим детям нужна наша поддержка", — говорит руководитель школы-интерната №7 в Восточно-Казахстанской области Марина Степанова.

На гала-концерте выступила Роза Рымбаева, которая поддержала маленьких талантливых выступающих.