Креативная индустрия: что делает государство для поддержки отрасли?

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Представители креативных индустрий должны не просто получать господдержку, но также быть освобождены от определенных налогов. Об этом во время открытия Недели креативных индустрий в Алматы сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передаёт корреспондент Baigenews.kz.

Диалог между сектором креативных индустрий, государством и бизнесом проводится в Алматы впервые. В мероприятии принимают участие эксперты из Казахстана, Беларуси, Великобритании, Германии, Голландии, Кыргызстана, Италии, Польши, России и Узбекистана. Всего 130 спикеров из 30 международных организаций.

Механизмы государственной поддержки

По словам Ержана Еркинбаева, Алматы можно назвать центром креатива не только Казахстана, но и Центральной Азии. В городе высокая концентрация профессионалов в области киноиндустрии, музыки, современного искусства. Именно они, по мнению вице-министра, должны стать драйвером казахстанской креативной индустрии. Уже сейчас на правительственном уровне принимаются меры поддержки и развития креативного кластера в республике.

"Об этом заявлялось не раз на уровне министерства культуры и спорта и на самом высоком уровне, когда Глава государства лично давал поручения о приоритизации креативных индустрий", - сказал спикер.

Ержан Еркинбаев напомнил, что в конце прошлого года правительство приняло Концепцию развития креативных индустрий. Сейчас ведется ее реализация. Согласно концепции Алматы, Астана и Шымкент – три приоритетных города с наиболее высокой концентрацией юридических и физлиц в сфере креатива.

Изменения и дополнения, связанные с креативными индустриями, вносятся в Предпринимательский кодекс и закон "О культуре". В кодексе креативные индустрии включены в основные направления государственной поддержки частного предпринимательства.

В то же время министерство инициирует разработку внепланового законопроекта с расширенным пакетом изменений в разные законы и кодексы.

"В нашем видении представители креативных индустрий должны не просто получать господдержку, но также быть освобождены от определенных видов налогов. Должен появиться отдельный Фонд по поддержке креативных проектов, финансируемый не только государством, но и за счет меценатов и внебюджетных сборов. Все эти нововведения должны непременно сопровождаться совершенствованием норм по авторским и смежным правам, которые также будут предусмотрены законопроектом. Концепция законопроекта будет представлена широкой общественности до конца этого года. Также до конца года правительство определит список приоритетных видов деятельности из числа креативных индустрий, на которые будут распространяться существующие меры господдержки, как льготное финансирование. В приоритетных городах уже прорабатываются местные программы поддержки в рамках региональных программ поддержки бизнеса", - сказал вице-министр.

Ержан Еркинбаев отметил, что принятая в прошлом году концепция - это первый документ, который определил понятие креативной экономики. После законодательного закрепления понятия нужно определить, какие из 50 видов деятельности, которые относятся к направлению креативной экономики, нужно поддерживать, и в каких из них есть перспективы.

"После этого нужно создать механизмы государственной поддержки. Среди них создание корпоративного фонда при министерстве культуры и спорта, как при центральном госоргане, который будет заниматься развитием креативной экономики. Корпоративный фонд будет выделять деньги на отбор, образование, акселерацию талантов нашей страны, их обучение, затем продвижение и вывоз на международные площадки и реализацию их творчества на больших авторитетных площадках. Корпоративный фонд не будет ожидать возврата денежных инвестиций. Затем создание венчурного фонда. Их должно быть много. На первом этапе мы существующий фонд в Астане наделим дополнительным мандатом. Фонд будет иметь определенный объем денег, которые будут распределяться между проектами", - объяснил Еркинбаев.

Вице-министр подчеркнул, что важно не просто дать меры господдержки креативной индустрии, а на первых этапах освобождать задействованных в отрасли предпринимателей от налогового бремени и давать преференции.

"Надеемся, что через 5-10 лет эта индустрия станет локомотивом, и меры господдержки уже не будут нужны в том объеме, в котором нужны сейчас", - поделился Ержан Еркинбаев.

Что такое креативная индустрия и из чего она состоит?

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров отметил, что для развития креативной индустрии необходимо создавать соответствующие условия.

По его словам, в Алматы насчитывается более 22 тысяч зарегистрированных субъектов бизнеса, которые относятся к креативной индустрии. За прошлый год эти предприятия выплатили 5,4 миллиарда тенге налогов, что говорит о незначительности сектора для экономики страны.

"Мы хотим, чтобы креативная индустрия стала экономически значимая. Многие сегодня работают электронно – это отображается в статистике. Не многие еще успели перейти от хобби к ремеслу, как пример устойчивого бизнеса. Наша задача, чтобы креативная экономика стала крепким экономическим ключом нашего мегаполиса. Алматы – город сервисный, порядка половины всей экономики формируется за счет МСБ. У администрации города есть ряд инициатив, первое – создание собственной экосистемы. Государство может поддержать и помочь в формировании инфраструктуры – хабов и кластеров. Таких мест должно быть больше", - считает Алишер Абдыкадыров.

Маслихатом Алматы рассматривается программа о возможности финансовой стимуляции креативных индустрий, возможно будут субсидии на арендную плату. Программа начнет работать со следующего года.

"У Алматы со следующего года появится свой креативный фонд, мы сейчас завершаем разработку необходимой документации. Инициатива освободить от налогов креативные индустрии очень хорошо прижилась в Astana Hub. У участников столичного хаба есть экспортные контракты на десятки миллионов долларов, доходы выросли соответственно. Если бы министерство пошло навстречу этому предложению, только по более сжатым срокам – это было бы замечательно. Мы как администрация города оказали бы посильную поддержку", - сказал заместитель акима.

Он добавил, что для поддержки и стимулирования развития креативных индустрий в Алматы важно применять правильный подход.

"Экономика – это система стимула, и мы хотим, чтобы бизнес пошел в креативные индустрии. В программе развития Алматы, принятой в сентябре, маслихатом определены три основных креативных индустрии. Сделать все это мы сможем вместе. Очень важно, чтобы это было полноценное партнерство государства и креативных индустрий", - добавил Алишер Абдыкадыров.

Сооснователь группы компаний ololo Данияр Аманалиев поделился опытом развития креативной индустрии в Кыргызстане. Полтора года назад Данияр вместе с друзьями создали "Парк креативных индустрий". Правительство поддержало проект на законодательном уровне.

"Это преимущество маленьких стран. Во многих странах идут споры насчет креативных индустрий – какие в приоритете, как их поддерживать, с какой стороны их развивать. К примеру, IT-сфера ассоциируется с креативной индустрией. Программисты могут создать хорошую игру, но им для этого нужен звукорежиссер, художники-аниматоры. Если в стране развивать только IT-сферу, то другие индустрии за ней не будут успевать. Мы предложили государству поддержать креативные индустрии – создать специальный механизм “Парк креативных индустрий”, чтобы дать льготное налогообложение для креаторов. Зарегистрироваться там может любой креатор. С государством мы обговорили более 80 видов деятельности и вынесли их на общественное обсуждение", - сказал спикер.

Данияр Аманалиев добавил, что "Парк креативных индустрий" - негосударственная организация, относится к НПО. Поэтому на уровне государства будет создаваться креаторный фонд. Но не обошлось без проблем. 60 процентов сотрудников сферы креативной индустрии работают на фрилансе в частных компаниях. Когда они решают открыть свое дело, то идут в банки, чтобы взять кредит. В итоге получают отказ, так как не могут обосновать свои доходы и найти инвесторов.

"Как только ты начинаешь платить налоги, ты становишься неконкурентоспособным, часто налоги на труд очень высокие. Труд - это главный расход креаторов, он составляет 80 процентов зарплаты. Но креативная экономика должна развиваться, так как с помощью нее можно поднять экономику города", - поделился Данияр Аманалиев.