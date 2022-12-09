Кражу зерна на 1,6 млн тенге раскрыли в СКО

Фото: polisia.kz

Кражу зерна на более чем 1,5 миллиона тенге раскрыли полицейские СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт кражи, совершённой в октябре на одном из предприятий Есильского района, был выявлен сотрудниками районной полиции в ходе специальных оперативных мероприятий. Неизвестные преступники, взломав дверь склада, завели внутрь КамАЗ и похитили 10 тонн пшеницы. Ущерб составил 1,6 млн тенге. Владелец не знал о совершённой краже. Оперативники известили его и в короткий срок задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель соседнего Кызылжарского района. Также установлены возможные соучастники. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 УК РК "Кража”. КамАЗ изъят.



По словам и.о. начальника ОП района Бейбута Жумагазина, совершению преступления способствовала слабая техническая укреплённость территории предприятия. Как установили полицейские, после погрузки зерна выяснилось, что КамАЗ неисправен. Весь следующий день грузовик простоял внутри склада. На следующую ночь злоумышленники вновь проникли в него с запасными частями, произвели ремонт и покинули территорию. Руководству предприятия будет направлено предписание об устранении недостатков, способствующих совершению преступлени

"С владельцами объектов предпринимательства проводится регулярная профилактическая работа. Даются рекомендации по ограждению территории, оснащению объектов видеонаблюдением, сигнализацией, охраной, укреплению дверей и окон. Данные меры заметно снижают риск совершения имущественных преступлений, связанных с незаконным проникновением", - говорит Жумагазин.







