Хищение хвойных деревьев предотвратили вблизи Щучинско-Боровской курортной зоны в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Природоохранные инспектора заметили на окраине леса восемь мужчин, выкапывавших молодые деревья. При проверке задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов. Всего ими подготовлена к вывозу 41 сосна.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая доставила всех задержанных в местный ОП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 24 и 188 УК РК. Проверяется причастность других лиц к данному правонарушению.