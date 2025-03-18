Кражу сосен обнаружили в Акмолинской области
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
93Фото: t.me/qazfwc
Хищение хвойных деревьев предотвратили вблизи Щучинско-Боровской курортной зоны в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Природоохранные инспектора заметили на окраине леса восемь мужчин, выкапывавших молодые деревья. При проверке задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов. Всего ими подготовлена к вывозу 41 сосна.
На место вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая доставила всех задержанных в местный ОП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 24 и 188 УК РК. Проверяется причастность других лиц к данному правонарушению.
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