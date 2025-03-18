  • 18 Марта, 20:22
  • BAIGENEWS

Кражу сосен обнаружили в Акмолинской области

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня, 19:28
АВТОР
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t.me/qazfwc Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28
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Фото: t.me/qazfwc

Хищение хвойных деревьев предотвратили вблизи Щучинско-Боровской курортной зоны в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Природоохранные инспектора заметили на окраине леса восемь мужчин, выкапывавших молодые деревья. При проверке задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов. Всего ими подготовлена к вывозу 41 сосна.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая доставила всех задержанных в местный ОП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 24 и 188 УК РК. Проверяется причастность других лиц к данному правонарушению.

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