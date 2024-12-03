Кражу скота на 2,5 млн тенге раскрыли в ВКО
Подозреваемых задержали ночью на трассе "Омск-Майкапчагай".
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
61Фото: polisia.kz
В Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в краже КРС на сумму порядка 2 500 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, трое восточноказахстанцев похитили шесть голов крупного рогатого скота у жителя одного из районов области, перегоняя животных с вольного выпаса в заранее подготовленный загон.
Оперативники задержали злоумышленников ночью на трассе "Омск-Майкапчагай" при попытке транспортировки скота.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранты взяты под стражу, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Полицейские проверяют их на причастность к другим нераскрытым аналогичным преступлениям.
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