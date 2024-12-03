Кражу скота на 2,5 млн тенге раскрыли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в краже КРС на сумму порядка 2 500 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, трое восточноказахстанцев похитили шесть голов крупного рогатого скота у жителя одного из районов области, перегоняя животных с вольного выпаса в заранее подготовленный загон.

Оперативники задержали злоумышленников ночью на трассе "Омск-Майкапчагай" при попытке транспортировки скота.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранты взяты под стражу, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют их на причастность к другим нераскрытым аналогичным преступлениям.