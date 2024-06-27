Кражу леса выявили под Семеем

В Семее по сообщению областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту перевозки древесной продукции без документов, передаёт BaigeNews со ссылкой на abainewskz.



Специализированной природоохранной прокуратурой области Абай совместно с уполномоченными органами были проведены рейдовые мероприятия по пресечению незаконной вырубки леса. Так, в ходе рейда, на автодороге "Талица - Семей" был установлен водитель ТС "КамАЗ", перевозивший лесную продукцию объёмом 16,86 м³.

"По данному факту Ауэзовским ОП проводится досудебное расследование по 1 части 188 статьи УК РК - кража, т.е. тайное хищение чужого имущества", - сообщили в прокуратуре.