Кражу леса выявили под Семеем
Сегодня, 08:51
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Сегодня, 08:51Сегодня, 08:51
106Фото: abainews.kz
В Семее по сообщению областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту перевозки древесной продукции без документов, передаёт BaigeNews со ссылкой на abainewskz.
Специализированной природоохранной прокуратурой области Абай совместно с уполномоченными органами были проведены рейдовые мероприятия по пресечению незаконной вырубки леса. Так, в ходе рейда, на автодороге "Талица - Семей" был установлен водитель ТС "КамАЗ", перевозивший лесную продукцию объёмом 16,86 м³.
"По данному факту Ауэзовским ОП проводится досудебное расследование по 1 части 188 статьи УК РК - кража, т.е. тайное хищение чужого имущества", - сообщили в прокуратуре.
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