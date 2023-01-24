Кражу 10 тонн дизельного масла предотвратили полицейские Улытауской области

Фото: polisia.kz

Хищение 10 тонн дизельного масла предотвратили полицейские в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Улытауской области на территории частной промышленной зоны города Сатпаева задержали грузовой автомобиль, загруженный металлическими ёмкостями. Полицейские также задержали двух работников предприятия и двух жителей Сатпаева. Они работали водителями в одном из ТОО, занимающейся поставкой горюче-смазочных материалов. Совершая рейсы, часть груза злоумышленники на системной основе похищали и после работы сливали в ёмкости, которые находились в специально оборудованных боксах, для дальнейшей реализации.