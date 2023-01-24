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  • Кражу 10 тонн дизельного масла предотвратили полицейские Улытауской области
polisia.kz Сегодня, 09:43
149
Сегодня, 09:43
149
Фото: polisia.kz

Кражу 10 тонн дизельного масла предотвратили полицейские Улытауской области

Хищение 10 тонн дизельного масла предотвратили полицейские в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Улытауской области на территории частной промышленной зоны города Сатпаева задержали грузовой автомобиль, загруженный металлическими ёмкостями. Полицейские также задержали двух работников предприятия и двух жителей Сатпаева. Они работали водителями в одном из ТОО, занимающейся поставкой горюче-смазочных материалов. Совершая рейсы, часть груза злоумышленники на системной основе похищали и после работы сливали в ёмкости, которые находились в специально оборудованных боксах, для дальнейшей реализации.

"На месте полицейские обнаружили 35 металлических бочек и две цистерны — все они были заполнены дизельным маслом общим весом 10 тонн. Сумма ущерба составила около восьми миллионов тенге. Ведётся досудебное расследование по статье 188 УК РК - "Кража". Полицейские устанавливают соучастников задержанных лиц", — говорится в сообщении.

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#кража #уголовное дело #топливо
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:43
149
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