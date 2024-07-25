Кражи, мошенничество, игнорирование обращений: нарушения выявили в работе "Казпочты"

Сотрудники Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры провели проверку деятельности АО "Казпочта" на предмет соблюдения требований Административного процедурно-процессуального кодекса, а также достоверности статистического отчета. Выявлено более 10 тысяч фактов нерегистрации обращений граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Также прокуроры обнаружили две тысячи фактов искажения государственной правовой статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.

Кроме того, установлено, что используемые АО "Казпочта" правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота не соответствовали требованиям АППК.

По результатам проверок Комитетом и его территориальными органами внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств.

В результате рассмотрения актов надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной – 20.

Выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, то есть уголовные правонарушения остались без учёта и принятия процессуального решения.

По инициативе Комитета три факта хищения посылок, направленных через филиалы АО "Казпочта", а также факт хищения денежных средств, принятых для уплаты коммунальных услуг, зарегистрированы в ЕРДР.