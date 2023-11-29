Кражи и хищения на сумму 273 млн тенге выявили в АО "Казпочта"

АО "Казпочта" продолжило внутреннее расследование и выявило финансовые нарушения на общую сумму 273 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что по итогам 2023 года в ряде регионов найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 миллиона тенге.

"Материалы внутренней проверки были переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба", - сообщили в компании.

Отмечается, что зарегистрировано 11 уголовных дел по фактам хищений, мошенничества, краж и получения незаконного вознаграждения в семи региональных филиалах.

Напомним, ранее было выявлено, что сотрудники одного из филиалов с 2019 по 2023 год растратили более 200 миллионов тенге.