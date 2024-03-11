Кражами в мечетях промышлял житель Туркестанской области

В Туркестанской области задержали подозреваемого в краже из нескольких мечетей, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейскими с помощью криминалистических методов установлен подозреваемый в краже из мечетей в Келесском и Сарыагашском районах.

По первому факту в мечети Келесского района подозреваемый похитил из ящика для пожертвований 60 тысяч тенге, а по второму - из сейфа в служебной комнате имама мечети Сарыагашского района украл 270 тысяч тенге.

Оперуполномоченные установили местонахождение и задержали жителя села Таскудук Сарыагашского района. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.