Кражами на кладбищах занимались двое жителей Жамбылской области

Оградки с могил воровали двое мужчин в Жамбылской области. Их задержали с поличным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 октября в районе Т. Рыскулова подозреваемых задержали при попытке кражи металлических ограждений на кладбище. По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК “Покушение на преступление” и “Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору”.

Подозреваемые — 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района. В ходе следствия установлена их причастность к краже ограждений с могил в Таласском районе. Выясняется, имеют ли они отношение к другим аналогичным преступлениям.