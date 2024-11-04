Кражами на кладбищах занимались двое жителей Жамбылской области
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
174Фото: pxhere.com
Оградки с могил воровали двое мужчин в Жамбылской области. Их задержали с поличным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
26 октября в районе Т. Рыскулова подозреваемых задержали при попытке кражи металлических ограждений на кладбище. По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК “Покушение на преступление” и “Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору”.
Подозреваемые — 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района. В ходе следствия установлена их причастность к краже ограждений с могил в Таласском районе. Выясняется, имеют ли они отношение к другим аналогичным преступлениям.
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